«Вам придётся всем отвечать». Подводим итоги общереспубликанского урока с Лукашенко
Новости Беларуси. Первый урок во всех школах страны 1 сентября символично посвятили истории, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Но все внимание было приковано к импровизированному учебному классу, которым стал один из залов Дворца Независимости. Сюда съехались талантливые ребята со всех регионов. А в роли педагога наш Президент, к слову, историк по образованию. Но кто бы мог подумать, что глава государства придет с журналом, да еще будет задавать вопросы? Как выяснится позже, подростков не так просто застать врасплох.
Темы, которые сегодня обсудили ребята с Президентом, точно вышли за пределы школьной программы. Уборочная кампания, белорусский экономический курс, санкции, военная напряженность. Мировые реалии Президент разложил по полочкам: и о событиях в Украине, и о заборе на границе с Польшей и Литвой, и о тех странах, с кем дальше будем развивать дружественные отношения.
Глава государства уверен: чтобы сохранить свою землю, мы должны помнить и свои, и чужие уроки истории. Они учат главному: под внешним управлением суверенитета нет. А без суверенитета нет дома, нет будущего.
Алена Сырова продолжит.
Типичная первосентябрьская картина: юные, отдохнувшие ребята реками стекаются в школы и университеты.
Алена Сырова, политический обозреватель:
И все же для некоторых ребят 1 сентября в этом году день особенный: для них и аудитория, и класс будет один из залов Дворца Независимости. А урок для них проведет сам Президент страны.
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Импровизированный класс для этих студентов, кадетов и старшеклассников – зал, в котором проходят самые масштабные и длительные мероприятия во Дворце Независимости. Ребята занимают места за партами, тысячи других у экранов – обеспечена прямая трансляция во все уголки страны. Учитель входит в класс, и первый урок, как и во всей Беларуси, начинается с гимна.
Александр Лукашенко мало того что по первому образованию историк, имеет педагогический опыт, так еще и опытнейший политик и оратор. Потому с трудом верилось, что урок он проведет по заранее написанному конспекту. Так и получилось. Как позже признается Президент, о форме он думал очень долго накануне, но все решил утренний пресс-обзор.
А о чем смеяться? О том, что когда с трибун ООН заявляют о мировом голоде, который не обминет даже внешне успешный ЕС, мы планируем собрать рекордный урожай зерна? Или с того, что, будучи годами под санкциями, наши промышленные гиганты четырьмя колесами крепко стоят на земле? Смеяться с уникального производства добавок и аминокислот, которых в мире-то всего четыре? Или с того, как Беларусь, будучи между Западом и Востоком, умудряется найти баланс и развиваться в сегодняшних реалиях.
И уж точно не до смеха, когда говорим о личностях в истории нашей страны. Едва ли кто-то мог предположить, что именно с этой персоны Александр Лукашенко начнет урок. Президент умеет удивлять.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Это все принадлежит, ну, надеюсь, известному нашему писателю Василю Быкову (подробности здесь). Что меня в этом поразило? Вот это кто-то из родственников и прочих на рынке продавал за 30 долларов. И вот таким образом… Конечно же, это прежде всего родственники. С них все началось. Все это перечеркнуто. А мы не имеем права забывать наших людей. Пусть даже неоднозначных.
К слову, о неоднозначности. Чтобы понять, кто и как трактует те или иные события, как усвоены жизненные уроки и школьные параграфы, где есть пробелы, нужно задавать вопросы. Пришедшие на лекцию этого явно не ожидали.
Александр Лукашенко:
Все, вступление закончилось. Я понимаю, что вы, уважаемые друзья, хорошо провели лето, отдохнули. Поэтому сегодня начинаем работать. Прежде чем я выскажу свою позицию, послушаем вас. У меня есть списки, журналы. Клянусь вам, что я никого не предупреждал, какие будут заданы вопросы. Прошу всех быть готовыми на эти вопросы отвечать. По-своему, так, как вы понимаете. Мое преимущество в том, что вам придется всем отвечать на мои вопросы. Как? Ну это весь народ видит сейчас.
Пока ребята собирались с мыслями, за них отдувались педагоги. К ним сложные вопросы и с них спрос за работу.
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Александр Лукашенко:
От академиков я думаю перейти к нашему молодому поколению. Виктория Руслановна Шайкина. Есть такая? Мачулищи. Вы чем гордитесь в нашей истории? (Подробности здесь).
Мы посещали ветеранов Великой Отечественной войны. И я в первую очередь горжусь нашим народом и всеми людьми, которые через это проходили. Всеми нами, конечно же, кто ценит историческую память и кто будет дальше нести ее через другие поколения.
– Виктория, ты гордишься подвигом наших ветеранов? Слишком общо, конечно. Вот чем наш народ может гордиться?
– Своей силой воли, своим мужеством, с помощью которого проходил через все эти испытания, которые выпадали на нашу долю в прошлом.
– Может, кто-то поможет?
Тут вспоминается знакомая со школьных времен учительская фраза «лес рук», но смельчак все-таки нашелся. Захар не побоялся и ответил искренне. На одном языке с учеником и сегодняшний преподаватель.
Александр Лукашенко:
Адкажы, калі ласка, на адно пытанне. А для цябе асабіста Вялікая Айчынная вайна і развал Савецкага Саюза – гэта што?
– Савецкі Саюз – вельмі шмат ён зрабіў для Беларусі. Для нашай прамысловасці гэта аснова. Але, на жаль, было шмат і памылак у Савецкім Саюзе. Магчыма, яны і прывялі да развалу. Вось у мяне, напрыклад, па матчынай лініі ёсць людзі рэпрэсаваныя, раскулачаныя. Але я ж ведаю, як яны жылі. Яны працавалі, шмат працавалі. Таму яны і жылі даволі добра.
– Спасибо большое за искренний ответ.
В зале сегодня не один историк, но этот, пожалуй, самый медийный. Игорь Марзалюк о том, кто есть белорусы, откуда и почему мы именно такие (подробности).
Но нельзя размахивать лишь одними красивыми страницами истории, вырывая из нее те, что нам не нравятся. Александр Лукашенко приводит некоторые примеры и резюмирует: даже в самые сложные и темные времена за нашей страной приглядывают сверху и берегут. Верь или не верь.
«Это наша земля. Мы никому ее не отдадим». О каком важном уроке истории говорил Президент Беларуси 1 сентября?
Возможность узнать то, на чем не заостряли внимание раньше, сегодня была из первых уст. Президент рассказал о самых важных периодах в нашей истории, расставил акценты и сам уже позже в беседе с учениками назвал эту лекцию очень националистичной, а по факту пробелорусской. В Год исторической памяти о самых важных вехах нашей истории.
Отдельно Президент остановился на самых кровопролитных страницах истории нашей страны – периоде Великой Отечественной войны. Следом – подробный рассказ о Советском Союзе. О временах СССР в либеральном мире принято говорить плохо или никак, но глава государства с этим не согласен. Как минимум, Советский Союз был мощнейшей державой, с мнением которой считались. И без нее не представлялось возможным решать вопросы о войне или мире. Однако такое положение дел не нравилось желающим быть монополистами в этом мире. Во многом благодаря их стараниям и произошел развал. Тогда Беларусь обрела независимость, но что мы имеем сегодня? Война до последнего прибалта, до последнего украинца. Но, к счастью, не до последнего белоруса. Александр Лукашенко готов сделать все как глава государства и как гражданин, чтобы мы не знали войны.
Лукашенко: не будет присоединения. Какой глупый упрек Президенту, что он собирается Беларусь кому-то сдать. Читайте здесь.