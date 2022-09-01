«Вам придётся всем отвечать». Подводим итоги общереспубликанского урока с Лукашенко

Новости Беларуси. Первый урок во всех школах страны 1 сентября символично посвятили истории, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Но все внимание было приковано к импровизированному учебному классу, которым стал один из залов Дворца Независимости. Сюда съехались талантливые ребята со всех регионов. А в роли педагога наш Президент, к слову, историк по образованию. Но кто бы мог подумать, что глава государства придет с журналом, да еще будет задавать вопросы? Как выяснится позже, подростков не так просто застать врасплох. Темы, которые сегодня обсудили ребята с Президентом, точно вышли за пределы школьной программы. Уборочная кампания, белорусский экономический курс, санкции, военная напряженность. Мировые реалии Президент разложил по полочкам: и о событиях в Украине, и о заборе на границе с Польшей и Литвой, и о тех странах, с кем дальше будем развивать дружественные отношения.

Глава государства уверен: чтобы сохранить свою землю, мы должны помнить и свои, и чужие уроки истории. Они учат главному: под внешним управлением суверенитета нет. А без суверенитета нет дома, нет будущего. Алена Сырова продолжит. Типичная первосентябрьская картина: юные, отдохнувшие ребята реками стекаются в школы и университеты.

Александр Лукашенко мало того что по первому образованию историк, имеет педагогический опыт, так еще и опытнейший политик и оратор. Потому с трудом верилось, что урок он проведет по заранее написанному конспекту. Так и получилось. Как позже признается Президент, о форме он думал очень долго накануне, но все решил утренний пресс-обзор. А о чем смеяться? О том, что когда с трибун ООН заявляют о мировом голоде, который не обминет даже внешне успешный ЕС, мы планируем собрать рекордный урожай зерна? Или с того, что, будучи годами под санкциями, наши промышленные гиганты четырьмя колесами крепко стоят на земле? Смеяться с уникального производства добавок и аминокислот, которых в мире-то всего четыре? Или с того, как Беларусь, будучи между Западом и Востоком, умудряется найти баланс и развиваться в сегодняшних реалиях. И уж точно не до смеха, когда говорим о личностях в истории нашей страны. Едва ли кто-то мог предположить, что именно с этой персоны Александр Лукашенко начнет урок. Президент умеет удивлять.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Это все принадлежит, ну, надеюсь, известному нашему писателю Василю Быкову ( подробности здесь ). Что меня в этом поразило? Вот это кто-то из родственников и прочих на рынке продавал за 30 долларов. И вот таким образом… Конечно же, это прежде всего родственники. С них все началось. Все это перечеркнуто. А мы не имеем права забывать наших людей. Пусть даже неоднозначных. К слову, о неоднозначности. Чтобы понять, кто и как трактует те или иные события, как усвоены жизненные уроки и школьные параграфы, где есть пробелы, нужно задавать вопросы. Пришедшие на лекцию этого явно не ожидали.

Александр Лукашенко:

От академиков я думаю перейти к нашему молодому поколению. Виктория Руслановна Шайкина. Есть такая? Мачулищи. Вы чем гордитесь в нашей истории? ( Подробности здесь ).

Мы посещали ветеранов Великой Отечественной войны. И я в первую очередь горжусь нашим народом и всеми людьми, которые через это проходили. Всеми нами, конечно же, кто ценит историческую память и кто будет дальше нести ее через другие поколения.

– Виктория, ты гордишься подвигом наших ветеранов? Слишком общо, конечно. Вот чем наш народ может гордиться?

– Своей силой воли, своим мужеством, с помощью которого проходил через все эти испытания, которые выпадали на нашу долю в прошлом.

– Может, кто-то поможет?

Тут вспоминается знакомая со школьных времен учительская фраза «лес рук», но смельчак все-таки нашелся. Захар не побоялся и ответил искренне. На одном языке с учеником и сегодняшний преподаватель.

Александр Лукашенко:

Адкажы, калі ласка, на адно пытанне. А для цябе асабіста Вялікая Айчынная вайна і развал Савецкага Саюза – гэта што?

– Савецкі Саюз – вельмі шмат ён зрабіў для Беларусі. Для нашай прамысловасці гэта аснова. Але, на жаль, было шмат і памылак у Савецкім Саюзе. Магчыма, яны і прывялі да развалу. Вось у мяне, напрыклад, па матчынай лініі ёсць людзі рэпрэсаваныя, раскулачаныя. Але я ж ведаю, як яны жылі. Яны працавалі, шмат працавалі. Таму яны і жылі даволі добра.

– Спасибо большое за искренний ответ. В зале сегодня не один историк, но этот, пожалуй, самый медийный. Игорь Марзалюк о том, кто есть белорусы, откуда и почему мы именно такие (подробности). Но нельзя размахивать лишь одними красивыми страницами истории, вырывая из нее те, что нам не нравятся. Александр Лукашенко приводит некоторые примеры и резюмирует: даже в самые сложные и темные времена за нашей страной приглядывают сверху и берегут. Верь или не верь. «Это наша земля. Мы никому ее не отдадим». О каком важном уроке истории говорил Президент Беларуси 1 сентября? Возможность узнать то, на чем не заостряли внимание раньше, сегодня была из первых уст. Президент рассказал о самых важных периодах в нашей истории, расставил акценты и сам уже позже в беседе с учениками назвал эту лекцию очень националистичной, а по факту пробелорусской. В Год исторической памяти о самых важных вехах нашей истории.