«Вы чем гордитесь в нашей истории?» Александр Лукашенко вызывал школьников по журналу
Новости Беларуси. Если бы не было у нашего народа силы воли и мужества, мы давно бы уже исчезли с карты. Об этом Александр Лукашенко заявил во время открытого урока в День знаний, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В импровизированный учебный класс превратился один из залов Дворца Независимости. За его парты сели порядка 300 гостей. Это талантливые ребята со всех регионов страны. Но слышать и слушать важные посылы из уст главы государства в адрес, пожалуй, всех белорусов могли не только присутствующие во Дворце Независимости.
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Этот открытый урок всецело был наполнен неожиданностям. На лекцию Александр Лукашенко пришел еще и с журналом. Никто подумать не мог, что придется условно идти «к доске» и отвечать на вопросы Президента без какой-либо подготовки. Но глава государства сразу всех присутствующих успокоил и предупредил, чтобы не волновались и отвечали своими словами.
– Сейчас я поковыряюсь в своем журнале. В списках у нас есть Жук Сергей Александрович. Есть такой? Присутствует. И есть у нас Виктория Руслановна Шайкина. Есть такая? Мачулищи. Есть. Отлично. К вам обоим вопрос. Вы чем гордитесь в нашей истории?
– Историю нужно учить не только по тексту, а в том числе и общаться с живыми людьми, видеть все это своими глазами. Я участница ученического совета военно-патриотического клуба Минского района «Сокол». И мы часто организуем разные благотворительные акции и многие другие мероприятия, на которых мы можем встретиться с людьми. В последний такой раз мы посещали ветеранов Великой Отечественной войны…
– Виктория, ты гордишься подвигом наших ветеранов? Слишком общо, конечно. Может, кто-то поможет? Вот военный, истинный военный, пожалуйста.
– Давайце ўспомнім тую ж Біблію, надрукаваную Скарынай. Адна з першых Біблій, надрукаваных у Еўропе, была на нашай мове. Гэта ж цудоўна. Вы ўдумайцеся. У нас ужо ў канцы XVI стагоддзя была такая колькасць варштатаў для друкавання, якой маглі зайздросціць многія краіны Еўропы. Той жа Сафійскі сабор. Адзін з трох, пабудаваных у XI стагоддзі. Адна з першых мураваных пабудоў. І ўвогуле наша архітэктура – яна ж унікальная. У нас спляталіся рысы Усходу і Захаду. І гэта адлюстроўваецца ва ўсёй нашай творчасці. Як бы не было, заўсёды, як бы не ціснулі нас з Захаду, Усходу, беларусы імкнуліся захаваць сваю ўнікальнасць.
– Адкажы, калі ласка, на адно пытанне. А для цябе асабіста Вялікая Айчынная вайна і развал Савецкага Саюза – гэта што?
– Савецкі Саюз – вельмі шмат ён зрабіў для Беларусі. Для нашай прамысловасці ўсё-такі гэта аснова. Але на жаль было шмат і памылак у Савецкім Саюзе. Магчыма, яны і прывялі да развалу.
Ну а в развитие темы про Великую Отечественную уже продолжил говорить сам глава государства. Александр Лукашенко считает, что не все было сделано для предотвращения этой кровопролитной войны. Вместе с тем он обратил внимание, что сейчас уже трудно судить, как было точно. Ведь вся история покрыта политическим налетом. Напомним, что идею провести урок памяти Президент поддержал еще весной во время встречи с пионерским активом. А уже приурочить его именно ко Дню знаний предложил сам Александр Лукашенко. Тогда же глава государства обозначил важное условие: план урока должен быть неформальным.