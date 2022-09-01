«Вы чем гордитесь в нашей истории?» Александр Лукашенко вызывал школьников по журналу

Новости Беларуси. Если бы не было у нашего народа силы воли и мужества, мы давно бы уже исчезли с карты. Об этом Александр Лукашенко заявил во время открытого урока в День знаний, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В импровизированный учебный класс превратился один из залов Дворца Независимости. За его парты сели порядка 300 гостей. Это талантливые ребята со всех регионов страны. Но слышать и слушать важные посылы из уст главы государства в адрес, пожалуй, всех белорусов могли не только присутствующие во Дворце Независимости. Лукашенко: меня вчера поразил один факт – награды Василя Быкова кто-то из родственников продавал за 30 долларов. Читайте здесь. Этот открытый урок всецело был наполнен неожиданностям. На лекцию Александр Лукашенко пришел еще и с журналом. Никто подумать не мог, что придется условно идти «к доске» и отвечать на вопросы Президента без какой-либо подготовки. Но глава государства сразу всех присутствующих успокоил и предупредил, чтобы не волновались и отвечали своими словами.

– Сейчас я поковыряюсь в своем журнале. В списках у нас есть Жук Сергей Александрович. Есть такой? Присутствует. И есть у нас Виктория Руслановна Шайкина. Есть такая? Мачулищи. Есть. Отлично. К вам обоим вопрос. Вы чем гордитесь в нашей истории?

– Историю нужно учить не только по тексту, а в том числе и общаться с живыми людьми, видеть все это своими глазами. Я участница ученического совета военно-патриотического клуба Минского района «Сокол». И мы часто организуем разные благотворительные акции и многие другие мероприятия, на которых мы можем встретиться с людьми. В последний такой раз мы посещали ветеранов Великой Отечественной войны… – Виктория, ты гордишься подвигом наших ветеранов? Слишком общо, конечно. Может, кто-то поможет? Вот военный, истинный военный, пожалуйста.

– Давайце ўспомнім тую ж Біблію, надрукаваную Скарынай. Адна з першых Біблій, надрукаваных у Еўропе, была на нашай мове. Гэта ж цудоўна. Вы ўдумайцеся. У нас ужо ў канцы XVI стагоддзя была такая колькасць варштатаў для друкавання, якой маглі зайздросціць многія краіны Еўропы. Той жа Сафійскі сабор. Адзін з трох, пабудаваных у XI стагоддзі. Адна з першых мураваных пабудоў. І ўвогуле наша архітэктура – яна ж унікальная. У нас спляталіся рысы Усходу і Захаду. І гэта адлюстроўваецца ва ўсёй нашай творчасці. Як бы не было, заўсёды, як бы не ціснулі нас з Захаду, Усходу, беларусы імкнуліся захаваць сваю ўнікальнасць.