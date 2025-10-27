Завершился 26 тур чемпионата Беларуси по футболу – подводим итоги

«МЛ Витебск» праздновал победу над «Витебском» и упрочил лидерство в турнирной таблице текущего розыгрыша. Подопечные Михаила Мартиновича вышли вперед на 19-й минуте благодаря точному удару Абу-Саида Эльдарушева. После перерыва они также владели инициативой, но результат не изменился – виктория 1:0.

Всего было проведено восемь противостояний. Зрители увидели 21 взятие ворот. Бомбардирскую гонку возглавляет нападающий «Ислочи» Александр Шестюк, забивший 17 мячей. Следом идут Андрей Соловей из мозырьской «Славии» и полузащитник брестского «Динамо» – Егор Корцов.

Внизу турнирной таблицы находится «Молодечно», у которого 11 очков. Команда потеряла шансы сохранить место в элитном дивизионе национального первенства.