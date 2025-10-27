Более 40 стран и 7 международных организаций! Что на повестке III конференции по евразийской безопасности?

Авторитетная площадка для укрепления доверия, безопасности и стабильности в Евразии. Беларусь приобретает все более значимую роль как региональный центр, где ведется международный диалог о мире и сотрудничестве на основе взаимного уважения и равноправия, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Это подтверждает масштаб III Минской международной конференции по евразийской безопасности, которая уже завтра откроется в белорусской столице. Двухдневный форум в 2025 году объединит делегации из более чем 40 государств и семи международных организаций.

Широко будет представлено и экспертное сообщество – более двух сотен аналитиков, военных специалистов, исследователей из стран СНГ, Австрии, Вьетнама, Великобритании, Китая, Индии, США, Швейцарии и ряда других. Все это свидетельствует о значительном интересе к минской платформе, особенно в условиях глобальной геополитической турбулентности.

Такое географическое разнообразие участников из Европы, Азии и Ближнего Востока подчеркивает универсальность дискуссионной площадки, где представители различных государств и политических школ могут открыто обмениваться мнениями без давления и предвзятых оценок. Белорусская сторона последовательно выступает не за достижение согласия любой ценой, а за создание пространства, где можно быть услышанным. Сегодня, в условиях международной напряженности, это приобретает особую ценность.

Этим продиктованы и ключевые темы конференции. В центре внимания сторон – переход к многополярному миру и вызовы, угрожающие стабильности евразийского региона. Основные дискуссии будут направлены на поиск путей к новой архитектуре безопасности, основанной на равноправии, неделимости и уважении. Особое значение уделят диалогу между Востоком и Западом, укреплению доверия и предотвращению конфликтов.

Программа будет включать пленарное заседание и экспертные секции, посвященные вопросам стратегического равновесия, контролю над вооружениями, региональному взаимодействию, информационной, экономической и миграционной безопасности.