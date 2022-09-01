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«Классы самые большие – это 5 человек». Где прошла школьная линейка всего для 15 учеников?

01 сентября 2022 20:51
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Новости Беларуси. Отправимся в Полоцкий район. Здесь на День знаний нет россыпи цветочных букетов. Ведь всего 15 учеников в начальной школе агрогородка Заозерье, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Классы самые большие – это 5 человек». Где прошла школьная линейка всего для 15 учеников?-1

Владислав Трофимов ловит каждое слово учителя и стремится быстрее своих двух одноклассников ответить на ее вопрос – такая здесь конкуренция на троих! Многое по теме первого урока он уже знает – перешел в четвертый класс. Кстати, выпускной.

«Классы самые большие – это 5 человек». Где прошла школьная линейка всего для 15 учеников?-4

Владислав Трофимов, ученик Заозерской начальной школы:
Прикольно! Мало друзей, но все равно весело. Каждый раз можешь знать, у кого какие имена, а то в больших школах надо запомнить за года два всех детей.

«Классы самые большие – это 5 человек». Где прошла школьная линейка всего для 15 учеников?-7

Торжества, посвященные Дню знаний, прошли быстро. Но домой никто не спешит. Домашняя атмосфера – то, что присуще таким школам и в будни, и в праздники. Наверное, потому все как один сюда приходят и в шестой школьный день. А в вопросе качестве образования в этом агрогородке готовы поспорить даже с крупным городом.

«Классы самые большие – это 5 человек». Где прошла школьная линейка всего для 15 учеников?-10

Татьяна Батюлева, директор Заозерской начальной школы:
У нас классы самые большие – это 5 человек. Поэтому получается, что работаем как репетиторы со всеми ребятами. А чем еще интересна сельская школа, что здесь нет прогульщиков. Вот в маленьких школах дети не прогуливают. Они стремятся идти в школу.

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# Школы в Беларуси # общество # Татьяна Батюлева # Владислав Трофимов # Галина Буро # Фотофакт

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