«Классы самые большие – это 5 человек». Где прошла школьная линейка всего для 15 учеников?

Новости Беларуси. Отправимся в Полоцкий район. Здесь на День знаний нет россыпи цветочных букетов. Ведь всего 15 учеников в начальной школе агрогородка Заозерье, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Владислав Трофимов ловит каждое слово учителя и стремится быстрее своих двух одноклассников ответить на ее вопрос – такая здесь конкуренция на троих! Многое по теме первого урока он уже знает – перешел в четвертый класс. Кстати, выпускной.

Владислав Трофимов, ученик Заозерской начальной школы:

Прикольно! Мало друзей, но все равно весело. Каждый раз можешь знать, у кого какие имена, а то в больших школах надо запомнить за года два всех детей.