«Самое порой противное – вот эта скучнятина». Лукашенко рассказал, как пишется история

Новости Беларуси. Первый урок во всех школах страны 1 сентября символично посвятили истории, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Но все внимание было приковано к импровизированному учебному классу, которым стал один из залов Дворца Независимости. Сюда съехались талантливые ребята со всех регионов. А в роли педагога наш Президент, к слову, историк по образованию.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Таким образом, наш народ, мы с вами пишем свою историю. Наша история, как мы часто говорим, не только наше героическое прошлое. Какое оно было, мы сейчас с вами и выясним. Но это самое скучное, самое порой противное – вот эта скучнятина, вот эта жизнь. И дай бог, чтобы мы таким образом, только таким образом писали свою историю. Без войн, революций и потрясений.

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