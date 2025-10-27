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Глава Рабочей партии Великобритании: мы вовлечены в конфликты по всему миру, из-за чего наше население страдает

27 октября 2025 19:47
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Делегации более 40 государств и 7 международных организаций примут участие в конференции по евразийской безопасности в Минске. Она проводится в третий раз и уже стала одной из видных международных площадок для обсуждения актуальных вопросов региональной и глобальной стабильности, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Глава Рабочей партии Великобритании: мы вовлечены в конфликты по всему миру, из-за чего наше население страдает-2

Джордж Гэллоуэй, глава Рабочей партии Великобритании:
Вот мое послание, которое я привез на данную конференцию. Большинство населения Британии не поддерживают военные действия. Премьер-министр Великобритании – самый непопулярный лидер в мире. Только 11% населения его поддерживают. Мы вовлечены не только в конфликт в Украине, но и по всему миру. Из-за чего наше население страдает: люди не получают зарплат, пенсий, страдает от холода зимой.

# Международная политика

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