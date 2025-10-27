Баскетболисты «МИНСКА» проиграли «Самаре» в матче Единой молодёжной лиги ВТБ

Баскетболисты «МИНСКА» прервали победную серию в матчах Единой молодежной лиги. Наши парни второй раз за два дня на выезде встречались с оппонентами из «Самары», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Накануне подопечные Дмитрия Колтунова были сильнее с результатом – 76:70. Однако в понедельник соперники взяли реванш. Хозяева захватили лидерство со старта дуэли и наращивали его вплоть до заключительной четверти. Тогда инициативу перехватили уже соотечественники и попытались исправить ситуацию, однако не получилось – поражение со счетом 62:68. Самым результативным в составе белорусов стал Давид Мукете, набравший 18 очков.

Следующие поединки «МИНСК» проведет 30 и 31 октября в Саратове против молодежной дружины местного «АвтоДора». В 10 матчах нынешнего сезона земляки одержали пять побед и потерпели столько же неудач. В регулярном чемпионате, напомним, играют 14 клубов, только восьмерка лучших выйдет в плей-офф. Победители противостояний одной четвертой сыграют в решающем этапе – «Финале четырех».