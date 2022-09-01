«Страшновато чуть-чуть». Эмоции детей перед встречей с Президентом 1 сентября

Новости Беларуси. Первый урок во всех школах страны 1 сентября символично посвятили истории, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Но все внимание было приковано к импровизированному учебному классу, которым стал один из залов Дворца Независимости. Сюда съехались талантливые ребята со всех регионов. А в роли педагога наш Президент, к слову, историк по образованию.

– Страшновато чуть-чуть.

– Почему?

– Глава государства, очень большая ответственность. Может быть, он даже спросит у нас что-нибудь. Поэтому главное, чтобы я смог это выговорить, не испугаться.

Честно, не настроил себя до конца. Поэтому волнуюсь чуть-чуть, переживаю.