«Страшновато чуть-чуть». Эмоции детей перед встречей с Президентом 1 сентября
Новости Беларуси. Первый урок во всех школах страны 1 сентября символично посвятили истории, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Но все внимание было приковано к импровизированному учебному классу, которым стал один из залов Дворца Независимости. Сюда съехались талантливые ребята со всех регионов. А в роли педагога наш Президент, к слову, историк по образованию.
– Страшновато чуть-чуть.
– Почему?
– Глава государства, очень большая ответственность. Может быть, он даже спросит у нас что-нибудь. Поэтому главное, чтобы я смог это выговорить, не испугаться.
Честно, не настроил себя до конца. Поэтому волнуюсь чуть-чуть, переживаю.
С утра оно было очень веселым, хорошим. Конечно, мы подъехали, было немножко волнительно. Все-таки впервые заходишь в резиденцию Президента.