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«Страшновато чуть-чуть». Эмоции детей перед встречей с Президентом 1 сентября

01 сентября 2022 20:46
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Новости Беларуси. Первый урок во всех школах страны 1 сентября символично посвятили истории, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Но все внимание было приковано к импровизированному учебному классу, которым стал один из залов Дворца Независимости. Сюда съехались талантливые ребята со всех регионов. А в роли педагога наш Президент, к слову, историк по образованию.  

«Страшновато чуть-чуть». Эмоции детей перед встречей с Президентом 1 сентября-1

– Страшновато чуть-чуть.  
– Почему?  
– Глава государства, очень большая ответственность. Может быть, он даже спросит у нас что-нибудь. Поэтому главное, чтобы я смог это выговорить, не испугаться.  

«Страшновато чуть-чуть». Эмоции детей перед встречей с Президентом 1 сентября-4

Честно, не настроил себя до конца. Поэтому волнуюсь чуть-чуть, переживаю.  

«Страшновато чуть-чуть». Эмоции детей перед встречей с Президентом 1 сентября-7

С утра оно было очень веселым, хорошим. Конечно, мы подъехали, было немножко волнительно. Все-таки впервые заходишь в резиденцию Президента.  

«Страшновато чуть-чуть». Эмоции детей перед встречей с Президентом 1 сентября-10

Присутствует волнение, даже я чего-то боюсь. Но в основном я на позитиве.  

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# Государственная политика в сфере воспитания детей и молодежи # общество # Александр Лукашенко # Алена Сырова # Фотофакт

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