Встречают по одёжке. Гимназисты из Гомеля уже 15 лет носят особенную форму

Новости Беларуси. Гимназистов в Гомельском регионе уже 15 лет узнают по фирменной форме, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Гимназистов в Гомельском регионе уже 15 лет узнают по фирменной форме, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В Гомеле учеников 51-й гимназии уже давно встречают по одежке. В этом учебном году все школьники Беларуси сели за парты в особой форме. Для одних новшество, а для учеников этой гимназии привычка – их особенному стилю уже 15 лет. Причем в форменных галстуках ходят и дети, и педагоги, и даже директор.
Александр Пахучий, директор гимназии № 51 Гомеля:
Каждый год себе покупаю два-три новых. Одни для работы, другие имиджевые, для мероприятий. Я сейчас признаю только такие.
Андрей Краснов, учащийся гимназии № 51 Гомеля:
У меня на галстуке изображена сова. А на сове написано «Гимназия № 51». Сова очень давно ассоциируется с символом мудрости. Ты считаешь себя вот таким умным.
И хоть этих гимназистов уже давно встречают по одежке, провожают, как и положено, по уму. 51-я гимназия – одна из лучших в регионе. В достижениях за 2021 год: 10 дипломов на заключительном этапе предметных олимпиад и шесть медалей международного уровня. Особая школьная форма обязывает быть лучшими. Вот и День знаний – новая ступень в жизни каждого ученика, будь то первоклассник или выпускник, житель областного центра или небольшого агрогородка. А первый звонок как призыв на старт к новым знаниям и свершениям.
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