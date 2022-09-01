Встречают по одёжке. Гимназисты из Гомеля уже 15 лет носят особенную форму

Новости Беларуси. Гимназистов в Гомельском регионе уже 15 лет узнают по фирменной форме, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Гомеле учеников 51-й гимназии уже давно встречают по одежке. В этом учебном году все школьники Беларуси сели за парты в особой форме. Для одних новшество, а для учеников этой гимназии привычка – их особенному стилю уже 15 лет. Причем в форменных галстуках ходят и дети, и педагоги, и даже директор.

Александр Пахучий, директор гимназии № 51 Гомеля:

Каждый год себе покупаю два-три новых. Одни для работы, другие имиджевые, для мероприятий. Я сейчас признаю только такие.