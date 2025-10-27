Саснович вышла в четвертьфинал теннисного турнира в Гонконге в парном разряде

Александра Саснович вышла в четвертьфинал теннисного турнира категории 250 в Гонконге в парном разряде, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Наша спортсменка выступает в тандеме с Камилой Рахимовой. В матче первого круга белорусско-российский дуэт оказался сильнее тайваньско-филиппинской пары Чань Хао-Чин/Александра Эала. При этом девушки проиграли первый сет, однако были гораздо сильнее во втором и закрепили успех в третьей партии. Итоговый результат встречи – 3:6, 6:1, 10:7. Поединок продолжался 1 час 29 минут. За выход в полуфинал Саснович и Рахимова сразятся с американкой Сабриной Сантамария и Моюка Учижима из Японии.

Кроме того, завтра, 28 октября, Александра выступит и в одиночном разряде. В соперницах у белоруски по 1/16 11-я ракетка мира – Белинда Бенчич из Швейцарии.