Лукашенко: «Когда на территории Западной Европы господствовало римское право, наши предки жили по своим законам»

Новости Беларуси. Первый урок во всех школах страны 1 сентября символично посвятили истории, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Но все внимание было приковано к импровизированному учебному классу, которым стал один из залов Дворца Независимости. Сюда съехались талантливые ребята со всех регионов. А в роли педагога наш Президент, к слову, историк по образованию. Возможность узнать то, на чем не заостряли внимания раньше, сегодня была из первых уст. Президент рассказал о самых важных периодах в нашей истории, расставил акценты и сам уже позже в беседе с учениками назвал эту лекцию очень националистичной, а по факту пробелорусской. В Год исторической памяти о самых важных вехах в нашей истории.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Наши корни очень древние. И с этих позиций нас никто не может упрекнуть. Ни шольцы, ни кто-то, что мы ниоткуда. Что у нас нет этих корней. Что мы не имеем права на свое государство, свой суверенитет и независимость. Наши предки построили первое государство – Полоцкое княжество – еще в X веке. Видите, созвучно тому, что вы сказали. Не я, тоталитарный человек, вам навязываю, а это пришло от вас. Еще одно древнейшее государство на наших землях – Туровское княжество. В нем правили будущие наследники киевского престола. То есть из Турова в Киев, в империю. Так создавалось и Великое княжество Литовское, Русское и Жемойтское, о котором здесь Игорь говорил. Вопрос следующий: так чье же это было государство? Сейчас много споров. Язык наш, на нем же написана Конституция – Статут. Главенствующая вера – православие. Территория – белорусские, украинские, частично русские земли. Причем белорусские земли и белорусский этнос были государствообразующими. Народ, более 80 %, наш. И в то время, когда на территории Западной Европы господствовало римское право, наши предки жили по своим законам, не шли за европейской модой. А у литовцев в это время вообще не было письменности. И кто там кого завоевал, как некоторые говорят, мы сами были хозяевами на своей земле. Воспользовавшись ослаблением ВКЛ, фактически выкрутила нашим предкам руки. Польша захватила украинские земли и заставила ВКЛ подписать Люблинскую унию. Уже тогда им была нужна наша земля, эта идея до сих пор будоражит умы польских элит. Речь Посполитая – это ярчайший пример того, как нельзя строить союзное государство. Следующий период нашей истории – период Российской империи. Объективно, именно в этом государстве Беларусь сформировалась как нация.