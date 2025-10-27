Форвард «Гомеля» Денис Лаптев стал лучшим игроком 26-го тура ЧБ по футболу

Денис Лаптев стал лучшим игроком 26-го тура чемпионата Беларуси по футболу, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Нападающий «Гомеля» помог своему клубу обыграть «Слуцк». Встреча завершилась со счетом 4:1.

Форвард провел образцовый поединок, он поразил ворота соперников на второй добавленной к первому тайму минуте, а после перерыва дважды ассистировал партнерам по команде. Как итог – сразу три результативных балла по системе «гол+пас». Кроме того, в активе Дениса 83% точных передач, по одному отбору и перехвату и три подбора. А бомбардирскую гонку по-прежнему возглавляет нападающий «Ислочи» Александр Шестюк, забивший 17 мячей.