Марзалюк: «Как говорил один из польских историков, Беларусь – это Добрарусь. Это страна добрых людей»

Новости Беларуси. Первый урок во всех школах страны 1 сентября символично посвятили истории, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Но все внимание было приковано к импровизированному учебному классу, которым стал один из залов Дворца Независимости. Сюда съехались талантливые ребята со всех регионов. А в роли педагога наш Президент, к слову, историк по образованию.

Игорь Марзалюк, председатель Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Как говорил один из польских историков, Беларусь – это Добрарусь. Это страна добрых людей. Белорусский мир – это тот мир, который живет по Христу, а не прикидывается христианским. Поэтому мы должны гордиться тем, что ген предательства среди нашего народа был минимален, что мы во всех самых сложных, диких ситуациях оставались людьми. Мы должны гордиться тем, что наша история не знала Варфоломеевской ночи. Мы должны гордиться тем, что мы не позволили себе ни одной самостоятельной инициативы по уничтожению евреев и других этнических меньшинств на своей территории в годы оккупации. Мы должны гордиться тем, что мы страна героев, а не страна предателей. И мы все вместе, супольна, талакой, единым кулаком выступаем в том случае, когда кто-то хочет раздавить наше государство и наше видение прошлого.

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