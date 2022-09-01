Лукашенко: меня вчера поразил один факт – награды Василя Быкова кто-то из родственников продавал за 30 долларов

Новости Беларуси. Если бы не было у нашего народа силы воли и мужества, мы давно бы уже исчезли с карты. Об этом Александр Лукашенко заявил во время открытого урока в День знаний, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В импровизированный учебный класс превратился один из залов Дворца Независимости. За его парты сели порядка 300 гостей. Это талантливые ребята со всех регионов страны. Но слышать и слушать важные посылы из уст главы государства в адрес, пожалуй, всех белорусов могли не только присутствующие во Дворце Независимости. Начал онлайн-урок Президент, скажем, не с классики, проверки домашнего задания, а с неожиданной ремарки: наставления Президента в начале учебного года некоторые назвали элементом тоталитаризма.

Но Александр Лукашенко порекомендовал не торопиться с такими спорными выводами. Далее такое внезапное вступление глава государства продолжил кратким, но очень важным ликбезом: о ходе уборочной кампании, санкционном давлении, «мировом шторме», военной напряженности и о выбранном белорусском экономическом курсе. Почему Президент начал именно с этих тем, глава государства ответил предельно конкретно: ведь именно из таких составляющих теперь пишется наша история. И, казалось бы, о многом мы уже знаем, но вот один из блоков этого предисловия, пожалуй, поразил каждого. Да, впрочем, и самого Президента.