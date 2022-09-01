Лукашенко: меня вчера поразил один факт – награды Василя Быкова кто-то из родственников продавал за 30 долларов

Новости Беларуси. Если бы не было у нашего народа силы воли и мужества, мы давно бы уже исчезли с карты. Об этом Александр Лукашенко заявил во время открытого урока в День знаний, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Если бы не было у нашего народа силы воли и мужества, мы давно бы уже исчезли с карты. Об этом Александр Лукашенко заявил во время открытого урока в День знаний, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В импровизированный учебный класс превратился один из залов Дворца Независимости. За его парты сели порядка 300 гостей. Это талантливые ребята со всех регионов страны. Но слышать и слушать важные посылы из уст главы государства в адрес, пожалуй, всех белорусов могли не только присутствующие во Дворце Независимости. Начал онлайн-урок Президент, скажем, не с классики, проверки домашнего задания, а с неожиданной ремарки: наставления Президента в начале учебного года некоторые назвали элементом тоталитаризма.
Но Александр Лукашенко порекомендовал не торопиться с такими спорными выводами. Далее такое внезапное вступление глава государства продолжил кратким, но очень важным ликбезом: о ходе уборочной кампании, санкционном давлении, «мировом шторме», военной напряженности и о выбранном белорусском экономическом курсе. Почему Президент начал именно с этих тем, глава государства ответил предельно конкретно: ведь именно из таких составляющих теперь пишется наша история. И, казалось бы, о многом мы уже знаем, но вот один из блоков этого предисловия, пожалуй, поразил каждого. Да, впрочем, и самого Президента.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Меня вчера поразил один интересный факт. И чтобы не забыть, я в самом начале – как прелюдия к нашему сегодняшнему разговору – захватил с собой вещественные доказательства. Вчера старший сын мне принес это все. Вот здесь звезда Героя Социалистического Труда советских времен, к этой звезде тогда вручали орден Ленина, вот это – знак народного писателя Беларуси, это орден Трудового Красного Знамени, а это удостоверение. Это все принадлежит, ну, надеюсь, известному нашему писателю Василю Быкову. Что меня в этом поразило? Вот это кто-то из родственников и прочих на рынке продавал за 30 долларов. Василь Быков – значимая фигура в нашей истории. И вот эта вот крупица – это то негативное, чего не должно быть в нашей жизни.