Лукашенко: не будет присоединения. Какой глупый упрёк Президенту, что он собирается Беларусь кому-то сдать

Новости Беларуси. Первый урок во всех школах страны 1 сентября символично посвятили истории, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Но все внимание было приковано к импровизированному учебному классу, которым стал один из залов Дворца Независимости. Сюда съехались талантливые ребята со всех регионов. А в роли педагога наш Президент, к слову, историк по образованию.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Какой у тебя курс?

У меня третий. Уже совсем скоро пойду работать в школу учителем. Александр Лукашенко:

На молодежь не могу обидеться, даже на твой этот лингвистический университет, где вы пели, не понимая, «Магутны Божа». Вы знаете, кто написал «Магутны Божа»?

Игорь Марзалюк, председатель Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

«Магутны Божа» напісала Наталля Арсеннева, жонка Францішка Кушаля, галоўнага апекуна беларускай паліцыі пад акупацыяй. Сама яна до 1941 года была сэксотам НКВД, пісала вершы ў хвалы пра Сталіна, Леніна. А калі ўлада памянялася ў 1941 годзе, стала самай зацятай патрыёткай Трэцяга рэйха.

Будет ли Беларусь всегда суверенной? Александр Лукашенко:

Вопрос не по адресу. При мне – нет, при вас – не знаю. Я имею в виду – не будет присоединения. Слушайте, какая глупость и глупый упрек Президенту, что он там собирается Беларусь кому-то сдать, присоединить и прочее. Слушайте, это значит – более четверти века моей службы Президентом перечеркнуть. Многое из того, что озвучил сегодня Президент, в СМИ фигурировало не единожды. Но, раз спрашивают, значит, не читали и хотят разобраться. И Александр Лукашенко только за то, чтобы молодежь понимала.