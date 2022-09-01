Прямой эфир

Лукашенко: не будет присоединения. Какой глупый упрёк Президенту, что он собирается Беларусь кому-то сдать

01 сентября 2022 20:50
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Первый урок во всех школах страны 1 сентября символично посвятили истории, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Но все внимание было приковано к импровизированному учебному классу, которым стал один из залов Дворца Независимости. Сюда съехались талантливые ребята со всех регионов. А в роли педагога наш Президент, к слову, историк по образованию.  

Лукашенко: не будет присоединения. Какой глупый упрёк Президенту, что он собирается Беларусь кому-то сдать-1

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Какой у тебя курс?

Лукашенко: не будет присоединения. Какой глупый упрёк Президенту, что он собирается Беларусь кому-то сдать-4

У меня третий. Уже совсем скоро пойду работать в школу учителем.

Александр Лукашенко:
На молодежь не могу обидеться, даже на твой этот лингвистический университет, где вы пели, не понимая, «Магутны Божа». Вы знаете, кто написал «Магутны Божа»?

Лукашенко: не будет присоединения. Какой глупый упрёк Президенту, что он собирается Беларусь кому-то сдать-7

Игорь Марзалюк, председатель Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
«Магутны Божа» напісала Наталля Арсеннева, жонка Францішка Кушаля, галоўнага апекуна беларускай паліцыі пад акупацыяй. Сама яна до 1941 года была сэксотам НКВД, пісала вершы ў хвалы пра Сталіна, Леніна. А калі ўлада памянялася ў 1941 годзе, стала самай зацятай патрыёткай Трэцяга рэйха.

Лукашенко: не будет присоединения. Какой глупый упрёк Президенту, что он собирается Беларусь кому-то сдать-10

Будет ли Беларусь всегда суверенной?

Александр Лукашенко:
Вопрос не по адресу. При мне – нет, при вас – не знаю. Я имею в виду – не будет присоединения. Слушайте, какая глупость и глупый упрек Президенту, что он там собирается Беларусь кому-то сдать, присоединить и прочее. Слушайте, это значит – более четверти века моей службы Президентом перечеркнуть.

Многое из того, что озвучил сегодня Президент, в СМИ фигурировало не единожды. Но, раз спрашивают, значит, не читали и хотят разобраться. И Александр Лукашенко только за то, чтобы молодежь понимала.

Лукашенко: не будет присоединения. Какой глупый упрёк Президенту, что он собирается Беларусь кому-то сдать-13

Александр Лукашенко:
Ни один из вас на неожиданно заданные вопросы не стушевался. Он находил, что ответить. И я ловил себя на мысли – не только Игорь Марзалюк или отец Федор – это, конечно, великие ораторы, но и каждый из вас, здесь отвечавший на мои вопросы, мог бы прочитать целую лекцию на эту тему. Это хорошо, это меня радует. Это говорит о том, что будущее, наверное, будет в надежных руках. Хотя поживем – увидим. Жизнь меняет людей, вместо того, чтобы люди меняли жизнь.

Лукашенко: не будет присоединения. Какой глупый упрёк Президенту, что он собирается Беларусь кому-то сдать-16

К слову, несмотря на необычность урока, все первосентябрьские ритуалы были соблюдены – букет цветов и колокольчик. Не обошлось и без домашнего задания.

Читайте также:  

Что значит денацификация и каково это – управлять страной? Что ответил Лукашенко на эти вопросы?  

Лукашенко: мир уже не будет прежним, США больше не монополист на принятие решений за другие страны   

Лукашенко: меня вчера поразил один факт – награды Василя Быкова кто-то из родственников продавал за 30 долларов   

# Государственная политика # общество # Александр Лукашенко # Алена Сырова # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«Страшновато чуть-чуть». Эмоции детей перед встречей с Президентом 1 сентября
01 сентября 2022 20:46

«Страшновато чуть-чуть». Эмоции детей перед встречей с Президентом 1 сентября

Фёдор Повный: «Разве можно полюбить Отечество по сухим урокам истории?»
01 сентября 2022 20:20

Фёдор Повный: «Разве можно полюбить Отечество по сухим урокам истории?»

Марзалюк: «Как говорил один из польских историков, Беларусь – это Добрарусь. Это страна добрых людей»
01 сентября 2022 20:17

Марзалюк: «Как говорил один из польских историков, Беларусь – это Добрарусь. Это страна добрых людей»