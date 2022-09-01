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«Надо говорить правду». Что должно поменяться в белорусских учебниках по истории?

01 сентября 2022 20:14
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Новости Беларуси. Первый урок во всех школах страны 1 сентября символично посвятили истории, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Но все внимание было приковано к импровизированному учебному классу, которым стал один из залов Дворца Независимости. Сюда съехались талантливые ребята со всех регионов. А в роли педагога наш Президент, к слову, историк по образованию.  

«Надо говорить правду». Что должно поменяться в белорусских учебниках по истории?-1

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:  
Мы очень многое сделали в последнее время для того, чтобы исправить неточности, скажем так, в наших учебниках. Так вот красная нить проходит в нашей исторической памяти по всем этим учебникам? Оцените.  

«Надо говорить правду». Что должно поменяться в белорусских учебниках по истории?-4

Учебники белорусскоориентированные прежде всего. Они для наших учащихся и о нашей истории. Да, возможно, нужно усилить некоторые вопросы, которые появились буквально два-три года назад. А некоторые возникли прямо сейчас. Например. Мы всегда говорили о том, что нам надо ладить с соседями, и мы действительно обходили какие-то острые углы в учебниках. Нам хотелось, чтобы наши дети учились прежде всего тому, чтобы мир вокруг них был хорошим, понимающим, добрым. Но это оказывается не всегда так. Поэтому иногда, наверное, надо говорить правду, которая более жесткая.  

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# Школы в Беларуси # общество # Александр Лукашенко # Алена Сырова # Фотофакт

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