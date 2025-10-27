Прямой эфир

Каждый номер – отдельная история! В Гомельском цирке представили программу «Парад Великой Победы»

27 октября 2025 18:31
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Трогательно, ярко и незабываемо. Гомельский цирк приглашает гостей на «Парад Великой Победы». Каждый номер этой программы – отдельная история: о мужестве, верности, дружбе и любви.

Каждый номер – отдельная история! В Гомельском цирке представили программу «Парад Великой Победы»-2

На манеже разворачивается уникальный спектакль, где цирковое мастерство встречается с исторической реконструкцией. Номера выстроены так, чтобы зритель не просто восхищался мастерством артистов, а чувствовал гордость за народ, который прошел через военное лихолетье и победил.

Каждый номер – отдельная история! В Гомельском цирке представили программу «Парад Великой Победы»-4

Анастасия Сарасеко, генеральный директор Гомельского государственного цирка:
Спектакль Великой Победы – особенный для нас, и мы хотели его показать на нашем манеже, потому что это дань уважения воинам-победителям, которые смогли завоевать свободу для нас. Мы постарались максимально понятно, доступно достучаться до каждого нашего зрителя.

Каждый номер – отдельная история! В Гомельском цирке представили программу «Парад Великой Победы»-6

С помощью спецэффектов цирковой манеж превращается в поле боя, фронтовой госпиталь или улицы поверженного Берлина. Все – от архивной хроники на экране до раритетной формы и военной техники – передает атмосферу Великой Отечественной.

Каждый номер – отдельная история! В Гомельском цирке представили программу «Парад Великой Победы»-8

Задумка очень хорошая. Мне понравился номер с воздушными акробатами, там, где девушка летала над куполом. Было в некоторых моментах страшно, потому что чуть-чуть как будто бы и что-то случится, но нет, все было хорошо.

Каждый номер – отдельная история! В Гомельском цирке представили программу «Парад Великой Победы»-10

В трогательных сценах фронтовой жизни задействованы дрессированные медведи, собаки и морские львы. Зрители также смогут оценить виртуозность всадников в легендарном конном аттракционе имени народного артиста России Тамерлана Нугзарова. Проникнуться духом борьбы и несгибаемости можно до 30 ноября.

*На правах рекламы.

# Цирк # Реклама

Другие новости рубрики

Все новости
Фейк не пройдёт – как Беларусь научилась отвечать на вбросы в интернете? Тему разобрали эксперты
27 октября 2025 18:22

Фейк не пройдёт – как Беларусь научилась отвечать на вбросы в интернете? Тему разобрали эксперты

Более 40 стран и 7 международных организаций! Что на повестке III конференции по евразийской безопасности?
27 октября 2025 18:18

Более 40 стран и 7 международных организаций! Что на повестке III конференции по евразийской безопасности?

Минчане приобрели на сельхозярмарках свыше полутора тысяч тонн продукции
27 октября 2025 18:16

Минчане приобрели на сельхозярмарках свыше полутора тысяч тонн продукции