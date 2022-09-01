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Лукашенко: «Западные партнёры столкнули лбами три братских народа – белорусов, русских и украинцев»

01 сентября 2022 20:00
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Новости Беларуси. Первый урок во всех школах страны 1 сентября символично посвятили истории, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Но все внимание было приковано к импровизированному учебному классу, которым стал один из залов Дворца Независимости. Сюда съехались талантливые ребята со всех регионов. А в роли педагога наш Президент, к слову, историк по образованию.   

Лукашенко: «Западные партнёры столкнули лбами три братских народа – белорусов, русских и украинцев»-1

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:  
Ну и что теперь? К сожалению, живем и не знаем, что будет завтра. Война у порога. Как не единожды в нашей истории так называемые западные партнеры столкнули лбами три братских народа – белорусов, русских и украинцев. Лбами столкнули нас. Но это нас не красит. А мы что? У нас что, мозгов нет или не было? Почему мы позволили нас столкнуть? И опять на горизонте кто? Те же польские элиты, а за их спиной, знаете, 55, по-моему, уже государств. Пользуясь ситуацией, воссоздают новую Речь Посполитую. Мир уже не будет прежним. (Подробности здесь).  

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# Государственная политика # общество # Александр Лукашенко # Алена Сырова # Фотофакт

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