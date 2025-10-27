Фейк не пройдёт – как Беларусь научилась отвечать на вбросы в интернете? Тему разобрали эксперты

Ответ на фейки. Какие инфотехнологии сейчас в тренде? Что делают госорганы, когда становятся объектами клеветы? Почему вбросы – оружие общественного поражения? Существует ли вакцина от лжи и кто прописывает уколы правды? На площадке ток-шоу «По существу» эксперты обсудили медиафакторы гибридной войны. Цель вбросов в интернете – создать панику

Александр Суходольский, официальный представитель Следственного комитета Беларуси:

Мы должны понимать, что все эти новости, именно фейковые вбросы, в первую очередь, используются как инструмент для чего-либо. То есть, как мы видели, непосредственно все стали свидетелями, как в 2020 году мы столкнулись с большим количеством информационных вбросов в интернет-пространство, которое как раз было нацелено на создание вот этих массовых беспорядков на улицах. Также мы столкнулись в том числе с фейковыми новостями, с использованием, в том числе, логотипов госканалов. Это в сфере мошенничества, где использовали и журналистов, и политиков, в том числе и президентов различных стран, чтобы продвигать свой мошеннический продукт. Поэтому все зависит от целей. Какая цель? Создать панику. То есть в целом кто-то привлекает таким образом трафик. То есть это исключительно какие-то моменты, направленные на продвижение своих каналов такими грязными способами, но сам факт. То есть это привлекает трафик, если мы прямо сейчас даже показываем это видео тут, значит, однозначно оно вызвало резонанс.

Алена Сырова, СТВ:

Но мы его показываем с одной точки зрения и с одной только целью: чтобы те, кто сейчас смотрит нашу программу, понимали, что подобные вещи, которые появляются в Сети интернет, могут оказаться фейком. Потому что вы действительно правы, там логотип первого канала белорусского, вполне себе журналист, который говорит о каких-то вещах, человек, когда получает эту информацию, он дальше не разбирается, как вообще может быть на борту лайнера пять или двадцать пять тысяч человек. То есть это, в принципе, какие-то истории, которые, когда человек находится в спокойном состоянии и может анализировать, ну, наверное, вызывают какой-то диссонанс. Когда человек подогрет информационно, то мы получаем тот результат, который увидели несколько лет назад. Не спешите жаловаться в «ТикТок» – как связаться с МАРТ, если заметили нарушение

Наталья Василевская, заместитель министра антимонопольного регулирования и торговли Беларуси:

На сайте МАРТ есть телефоны прямой телефонной линии. Еженедельно проводятся прямые телефонные линии. В МАРТ работа организована так, что если ты не ответил на телефонный звонок, ты еще будешь оправдываться перед руководством. То есть мы абсолютно открыты для людей. Кирилл Казаков, СТВ:

А как часто люди к вам звонят вообще с этими вопросами? Ну вот приблизительно можно сказать какую-то цифру? Наталья Василевская:

Но если у меня в субботу была прямая телефонная линия с 9:00 до 12:00, то с 9:00 до 11:15 телефон не умолкал. Читайте также: СК: фишинговые ресурсы блокируются в течение несколько часов после появления информации Как реагировать на информационные вбросы? Сотрудник «Белоруснефти» о недавних фейках Булавко: каждый руководитель должен понимать, что он боец информационного фронта Фейки в лесу – как Минлесхоз отвечает на вбросы

Анастасия Мацкевич, официальный представитель Министерства лесного хозяйства Беларуси:

Когда шла работать в лесного хозяйство, изначально журналист по образованию, думала – такая мирная отрасль, но 2020 год очень наглядно показал, что и эту мирную отрасль можно спокойно использовать в своих информационных войнах и провокациях. Я думаю, не ошибусь, если скажу, что для каждого белоруса лес – это что-то святое с детства и всегда очень болезненно наше общество относится к каким-то новостям из разряда «вырубили весь лес, увезли все на Китай, бардак, беспорядок и все прочее». В 2020 году мы такую массированную, крупную за долгое время атаку испытали. Если проанализировать, почему лес подвергся атаке, то все просто. Лес – ресурс государственный, управление жесткое государственное, и кадры – как будто все вырубили, все составы едут в сторону Китая, на заднем фоне степи непонятно какой страны, но не наши природно-климатические условия. То есть тоже периодически сталкиваемся. Кроме того, есть нюанс. Если в политике, в медицине в каких-то нюансах надо очень глубоко разбираться, чтобы что-то говорить, то лес для многих белорусов кажется – каждый эксперт в этом вопросе. Поэтому даже когда ролики появляются в Сети (посмотрите, какой бардак в лесу, и одно-два дерева лежит), мы на всех площадках повторяем. И даже плакаты при входе в этот лес повесили, что лес – это не парк, что нужно отличать, где есть живая экосистема, где есть созданная в городских условиях. Беларуси нужна «армия» тиктокеров?

Анатолий Булавко, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

В этой ситуации важно понять одно, что нам нельзя останавливаться. И когда мы говорим про развитие TikTok, то нам нужно создавать свою «армию» тиктокеров, которые сегодня сидят за школьной партой, завтра будут в студенческих аудиториях находиться, а послезавтра уже выйдут на уровень руководителей. И согласитесь, ведь достаточно много есть примеров, когда 13-летняя девчонка собирала полные торговые центры. «Армия» тиктокеров уже готовится – пример из Брестской области Кирилл Казаков:

Если мы говорим о тиктокерах…. Готовы ли у нас эти армии тиктокеров? Вам, скорее всего, по роду службы приходится с ними общаться. Они готовы? Есть такие у нас армии?