Прямой эфир

В планах – пробуждать регион! Рабочая поездка Лукашенко на Полесье – собрали самое главное

04 октября 2024 19:45
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Завершение уборочной кампании, работа АПК, кадры для сельского хозяйства, а еще военная безопасность, оборона и готовность помогать соседней Украине. Заявления по ряду важных тем прозвучали 4 октября во время рабочей поездки Президента в Брестскую область, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Общаясь с чиновниками Президент поручил вернуться к программе развития Полесья, ведь она в свое время принесла внушительные дивиденды, а подобный комплексный подход хорошо себя зарекомендовал в других региональных программах – например, на юго-востоке Могилевской области или по возрождению чернобыльских земель.

В планах – пробуждать регион! Рабочая поездка Лукашенко на Полесье – собрали самое главное-2

Но, вернемся к Полесью. Не случайно Припять называют белорусской Амазонкой, а территорию вокруг нее – регионом с огромными возможностями и потенциалом. И он может и должен работать на всю страну. Нужен лишь импульс, которым, собственно, и стала программа развития Припятского Полесья в 2010-м. На пять лет тогда программа взяла под опеку целое ожерелье южных белорусских районов: Столинский, Лунинецкий и Пинский в Брестской области, а еще Наровлянский, Петриковский, Житковичский и Мозырский на Гомельщине.

Затратили на нее 4 триллиона рублей – сумма немалая. Но это тот случай, когда вложенные деньги умножаются многократно. Причем, умножаются в самых разных сферах. И аргументов масса. Самые громкоговорящие, конечно, из сферы АПК. Так, за пять лет в четырех районах Гомельщины намолот зерновых прирос на полтора десятка тысяч тонн. А в трех районах Брестчины амбары за это же время тоже серьезно приросли. Как и производство молока – растущая статистика под Мозырем и Пинском тому подтверждение.

Как водится, экономика – локомотив социальной сферы и здесь дивиденды тоже ощутимы. Так, например, население крупнейшего в регионе города – Пинска – за пять лет увеличилось на 7 тысяч человек. А в Житковичском районе коэффициент рождаемости подрос от 11 % с небольшим до без малого 15 %.

О чем глава государства говорил с чиновниками, а также по традиции с местными жителями? Что пообещал Президент тем, кто готов работать на земле и когда в Беларуси появится памятник корове? Евгений Пустовой обо всем подробно.

В планах – пробуждать регион! Рабочая поездка Лукашенко на Полесье – собрали самое главное-4

Новый мерч и новый тренд. О спящем потенциале белорусского Полесья Александр Лукашенко вспомнит несколько раз. Пробуждать регион будут технологической дисциплиной и вдумчивым подходом. Про эти составляющие говорят и в масштабах всей страны. Весь картофель почти в закромах. Сахарная свекла на уровне прошлого года. А запасы сахара остались еще с 2023 года. Гречихи достаточно. А спрос на просо полностью удовлетворила Брестская область. Сама область в аграрных лидерах. В 2024 году еще лучшие показатели, чем в 2023-м: по урожайности, валовому сбору и проценту собранного урожая.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
10 с лишним у нас зерна будет. По балансу нам хватит. 

В планах – пробуждать регион! Рабочая поездка Лукашенко на Полесье – собрали самое главное-6

Профильный вице-премьер в правительство пришел с должности губернатора Брестской области. Он же уполномоченный представитель Первого в первом регионе. Но теперь отвечает за весь АПК страны.

Александр Лукашенко:
Все отлично, области сработали, в Могилеве, Гомеле, Витебске идеально, все хорошо. 

Юрий Шулейко, заместитель премьер-министра Беларуси:
Товарищ Президент, вопросов текущих очень много. Но то, что касается уборочной кампании, которая сегодня идет в рамках всех намеченных планов. 

Александр Лукашенко:
Что у тебя в Витебской области, что за проблемы с озимым севом?

В планах – пробуждать регион! Рабочая поездка Лукашенко на Полесье – собрали самое главное-8

Про Парохонск Президент говорил на большом разговоре с аграриями. А теперь приехал посмотреть. Территория ответственности – 26 тысяч гектаров. 20 тысяч – сельхозугодья. Бывшие болота. Поэтому травы возделывать в два раза выгоднее, чем зерновые. А в производстве говядины 60 % рентабельности зависит от кормов.

Александр Лукашенко:
Это я знаю, что такое кормовые единицы ваши. Гнилье посчитали за кормовую единицу – и хорошо. Хорошо, что имеется для учета или для того, чтобы вам порадоваться. Но по качеству будем разбираться в том числе. И тут вы уже не отвертитесь. Нам гнилаж не нужен – нам нужны нормальные корма. 

«Коровы одурели, ничего не остается!» Лукашенко рассказал, как сохранить качество сенажа.

В планах – пробуждать регион! Рабочая поездка Лукашенко на Полесье – собрали самое главное-10

Стратегические управленческие решения у нас рождаются не в канцелярских муках кабинетов, а вот так – в диалоге с практиками. Как любит говорить Президент: с людьми от земли. Да, и ошибки наверху умеют признавать и исправлять. Ну какая это диктатура? Если только здравого смысла.

Лукашенко: надо строить жилье там, где надо для производства, где есть работа.

В планах – пробуждать регион! Рабочая поездка Лукашенко на Полесье – собрали самое главное-12

Жилье и зарплата, если в срок укладываются – в двойном размере. Парохонск – это образец работы на мелиорированных землях. Надо люди и техника. Только тракторов здесь 100 единиц. А для Президента здесь устроили целую выставку техники. Отечественная. Мини-«Белагро» получилась.

Это все наши? 
– Все наши. И моего предприятия. 

В планах – пробуждать регион! Рабочая поездка Лукашенко на Полесье – собрали самое главное-14

Но настоящее золото в закромах. Это семена.

Александр Лукашенко:
Вот, Михаил Иванович, золото. Не так просто эти семена получить. Это золото!

В планах – пробуждать регион! Рабочая поездка Лукашенко на Полесье – собрали самое главное-16

Здесь полный производственный цикл. Даже травянистые гранулы делают. Опыт будут внедрять и в других хозяйствах. Так частный пример проецируется на общегосударственную почву. Исконное трудолюбие полешуков в успех смог инвестировать здешний руководитель. А успешность местного хозяйства – лучший пиар аграрного труда для поколения зумеров.

С 2009 года у нас организована подготовка детей по профессии тракторист…
– А сколько трактористами стали?
– Сейчас в ОАО «Парахонское» 81 работает человек до 33 лет. 
– Эти люди обучались здесь. 

В планах – пробуждать регион! Рабочая поездка Лукашенко на Полесье – собрали самое главное-18

Вместе с современными технологиями школа – не уступает городской – есть место труду. Выпускники родных пенат точно не утратят код предков – философию трудолюбия. Именно поэтому на сельских нивах появляются самородки. Путь к олимпийским вершинам – легче будет покорять со спортинвентарем от Первого.

Александр Лукашенко:
Тренируйтесь!

В планах – пробуждать регион! Рабочая поездка Лукашенко на Полесье – собрали самое главное-20

Но главным подарком Президент в шутку назовет дождь.

Александр Лукашенко:
Рад, что привез вам главный подарок – дождик. Подсушило нас. 

В продолжение темы полешуки поднимают серьезную проблему – борьбу с засухой. Глава государства видит не только это. На поверхности – невовлеченность наших ресурсов и земель.

Лукашенко о засухе на Полесье: в Припяти огромное количество воды, а вокруг сушняк – будем думать.

В планах – пробуждать регион! Рабочая поездка Лукашенко на Полесье – собрали самое главное-22

Учитывая полесский колорит, без аиста нельзя обойтись. Регион встал на крыло. Мелиорация. Развитие инфраструктуры. Наведение мостов. Если раньше Припятское Полесье ассоциировалось с лаптями, позже – с чернобыльской трагедией. То сейчас это бренд Беларуси. Полет продолжается и нас не сбить с этого курса. «Гэнна наш!» – звучит по-прежнему. Только уже из уст молодого поколения.

В планах – пробуждать регион! Рабочая поездка Лукашенко на Полесье – собрали самое главное-24

Я работаю трактористом-машинистом. Зарплаты хорошие – построил дом свой, четверо детей. 

В планах – пробуждать регион! Рабочая поездка Лукашенко на Полесье – собрали самое главное-26

Я сама себе завидую, что мы здесь живем.

В планах – пробуждать регион! Рабочая поездка Лукашенко на Полесье – собрали самое главное-28

Беларусь – наша страна, которой мы нужны. 

Читайте также:

Лукашенко: не переживайте, мы с украинцами воевать не хотим

Лукашенко: потыкав в эти гаджеты, мы можем страну потерять!

Лукашенко вспоминает, как его принимали на Полесье когда-то: нашли меня чем пугать – я из деревни сам

Лукашенко: если приведём в порядок, только за счёт Полесья накормим всю страну

Лукашенко о программе развития Полесья: сделаете за 5 лет – вы герои

# Александр Лукашенко # Евгений Пустовой # Юрий Шулейко # Государственная политика # Государственная политика в области сельского хозяйства # Рабочая поездка Президента

Другие новости рубрики

Все новости
В Беларуси рассчитывают в ближайшее время создать электронную библиотеку Национального архива
04 октября 2024 19:12

В Беларуси рассчитывают в ближайшее время создать электронную библиотеку Национального архива

Лукашенко о залётах беспилотников: мы реагируем молча, но даём понять – ответить есть чем
04 октября 2024 18:56

Лукашенко о залётах беспилотников: мы реагируем молча, но даём понять – ответить есть чем

Лукашенко: не переживайте, мы с украинцами воевать не хотим
04 октября 2024 18:55

Лукашенко: не переживайте, мы с украинцами воевать не хотим