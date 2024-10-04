В планах – пробуждать регион! Рабочая поездка Лукашенко на Полесье – собрали самое главное

Завершение уборочной кампании, работа АПК, кадры для сельского хозяйства, а еще военная безопасность, оборона и готовность помогать соседней Украине. Заявления по ряду важных тем прозвучали 4 октября во время рабочей поездки Президента в Брестскую область, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Общаясь с чиновниками Президент поручил вернуться к программе развития Полесья, ведь она в свое время принесла внушительные дивиденды, а подобный комплексный подход хорошо себя зарекомендовал в других региональных программах – например, на юго-востоке Могилевской области или по возрождению чернобыльских земель.

Но, вернемся к Полесью. Не случайно Припять называют белорусской Амазонкой, а территорию вокруг нее – регионом с огромными возможностями и потенциалом. И он может и должен работать на всю страну. Нужен лишь импульс, которым, собственно, и стала программа развития Припятского Полесья в 2010-м. На пять лет тогда программа взяла под опеку целое ожерелье южных белорусских районов: Столинский, Лунинецкий и Пинский в Брестской области, а еще Наровлянский, Петриковский, Житковичский и Мозырский на Гомельщине. Затратили на нее 4 триллиона рублей – сумма немалая. Но это тот случай, когда вложенные деньги умножаются многократно. Причем, умножаются в самых разных сферах. И аргументов масса. Самые громкоговорящие, конечно, из сферы АПК. Так, за пять лет в четырех районах Гомельщины намолот зерновых прирос на полтора десятка тысяч тонн. А в трех районах Брестчины амбары за это же время тоже серьезно приросли. Как и производство молока – растущая статистика под Мозырем и Пинском тому подтверждение. Как водится, экономика – локомотив социальной сферы и здесь дивиденды тоже ощутимы. Так, например, население крупнейшего в регионе города – Пинска – за пять лет увеличилось на 7 тысяч человек. А в Житковичском районе коэффициент рождаемости подрос от 11 % с небольшим до без малого 15 %. О чем глава государства говорил с чиновниками, а также по традиции с местными жителями? Что пообещал Президент тем, кто готов работать на земле и когда в Беларуси появится памятник корове? Евгений Пустовой обо всем подробно.

Новый мерч и новый тренд. О спящем потенциале белорусского Полесья Александр Лукашенко вспомнит несколько раз. Пробуждать регион будут технологической дисциплиной и вдумчивым подходом. Про эти составляющие говорят и в масштабах всей страны. Весь картофель почти в закромах. Сахарная свекла на уровне прошлого года. А запасы сахара остались еще с 2023 года. Гречихи достаточно. А спрос на просо полностью удовлетворила Брестская область. Сама область в аграрных лидерах. В 2024 году еще лучшие показатели, чем в 2023-м: по урожайности, валовому сбору и проценту собранного урожая. Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

10 с лишним у нас зерна будет. По балансу нам хватит.

Профильный вице-премьер в правительство пришел с должности губернатора Брестской области. Он же уполномоченный представитель Первого в первом регионе. Но теперь отвечает за весь АПК страны. Александр Лукашенко:

Все отлично, области сработали, в Могилеве, Гомеле, Витебске идеально, все хорошо. Юрий Шулейко, заместитель премьер-министра Беларуси:

Товарищ Президент, вопросов текущих очень много. Но то, что касается уборочной кампании, которая сегодня идет в рамках всех намеченных планов. Александр Лукашенко:

Что у тебя в Витебской области, что за проблемы с озимым севом?

Про Парохонск Президент говорил на большом разговоре с аграриями. А теперь приехал посмотреть. Территория ответственности – 26 тысяч гектаров. 20 тысяч – сельхозугодья. Бывшие болота. Поэтому травы возделывать в два раза выгоднее, чем зерновые. А в производстве говядины 60 % рентабельности зависит от кормов. Александр Лукашенко:

Это я знаю, что такое кормовые единицы ваши. Гнилье посчитали за кормовую единицу – и хорошо. Хорошо, что имеется для учета или для того, чтобы вам порадоваться. Но по качеству будем разбираться в том числе. И тут вы уже не отвертитесь. Нам гнилаж не нужен – нам нужны нормальные корма. «Коровы одурели, ничего не остается!» Лукашенко рассказал, как сохранить качество сенажа.

Стратегические управленческие решения у нас рождаются не в канцелярских муках кабинетов, а вот так – в диалоге с практиками. Как любит говорить Президент: с людьми от земли. Да, и ошибки наверху умеют признавать и исправлять. Ну какая это диктатура? Если только здравого смысла. Лукашенко: надо строить жилье там, где надо для производства, где есть работа.

Жилье и зарплата, если в срок укладываются – в двойном размере. Парохонск – это образец работы на мелиорированных землях. Надо люди и техника. Только тракторов здесь 100 единиц. А для Президента здесь устроили целую выставку техники. Отечественная. Мини-«Белагро» получилась. – Это все наши?

– Все наши. И моего предприятия.

Но настоящее золото в закромах. Это семена. Александр Лукашенко:

Вот, Михаил Иванович, золото. Не так просто эти семена получить. Это золото!

Здесь полный производственный цикл. Даже травянистые гранулы делают. Опыт будут внедрять и в других хозяйствах. Так частный пример проецируется на общегосударственную почву. Исконное трудолюбие полешуков в успех смог инвестировать здешний руководитель. А успешность местного хозяйства – лучший пиар аграрного труда для поколения зумеров. – С 2009 года у нас организована подготовка детей по профессии тракторист…

– А сколько трактористами стали?

– Сейчас в ОАО «Парахонское» 81 работает человек до 33 лет.

– Эти люди обучались здесь.

Вместе с современными технологиями школа – не уступает городской – есть место труду. Выпускники родных пенат точно не утратят код предков – философию трудолюбия. Именно поэтому на сельских нивах появляются самородки. Путь к олимпийским вершинам – легче будет покорять со спортинвентарем от Первого. Александр Лукашенко:

Тренируйтесь!

Но главным подарком Президент в шутку назовет дождь. Александр Лукашенко:

Рад, что привез вам главный подарок – дождик. Подсушило нас. В продолжение темы полешуки поднимают серьезную проблему – борьбу с засухой. Глава государства видит не только это. На поверхности – невовлеченность наших ресурсов и земель. Лукашенко о засухе на Полесье: в Припяти огромное количество воды, а вокруг сушняк – будем думать.

Учитывая полесский колорит, без аиста нельзя обойтись. Регион встал на крыло. Мелиорация. Развитие инфраструктуры. Наведение мостов. Если раньше Припятское Полесье ассоциировалось с лаптями, позже – с чернобыльской трагедией. То сейчас это бренд Беларуси. Полет продолжается и нас не сбить с этого курса. «Гэнна наш!» – звучит по-прежнему. Только уже из уст молодого поколения.

Я работаю трактористом-машинистом. Зарплаты хорошие – построил дом свой, четверо детей.