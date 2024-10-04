Лукашенко о программе развития Полесья: сделаете за 5 лет – вы герои

Завершение уборочной кампании, работа АПК, кадры для сельского хозяйства, а еще военная безопасность, оборона и готовность помогать соседней Украине. Заявления по ряду важных тем прозвучали 4 октября во время рабочей поездки Президента в Брестскую область, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Евгений Пустовой, политический обозреватель:

В этот дождливый осенний день на Полесье пришла весенняя новость: регион будут развивать с новой силой. Городская инфраструктура и самый чистый воздух. Вот так сейчас живут современные люди на болоте. Даже Президент приезжает сюда отдохнуть душой. Но сейчас речь о кропотливом труде. И у топ-чиновников, и у каждого механизатора задача – превратить все Полесье вот в такой условный Парохонск.

Александр и Ангелина нашли друг друга и себя. Семью создали еще в Горецкой академии, а в «Парохонском» устроили свою совместную жизнь.