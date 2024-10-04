Лукашенко о программе развития Полесья: сделаете за 5 лет – вы герои
Завершение уборочной кампании, работа АПК, кадры для сельского хозяйства, а еще военная безопасность, оборона и готовность помогать соседней Украине. Заявления по ряду важных тем прозвучали 4 октября во время рабочей поездки Президента в Брестскую область, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Евгений Пустовой, политический обозреватель:
В этот дождливый осенний день на Полесье пришла весенняя новость: регион будут развивать с новой силой. Городская инфраструктура и самый чистый воздух. Вот так сейчас живут современные люди на болоте. Даже Президент приезжает сюда отдохнуть душой. Но сейчас речь о кропотливом труде. И у топ-чиновников, и у каждого механизатора задача – превратить все Полесье вот в такой условный Парохонск.
Александр и Ангелина нашли друг друга и себя. Семью создали еще в Горецкой академии, а в «Парохонском» устроили свою совместную жизнь.
Александр Войтович, начальник производственного участка сельхозпредприятия «Парохонское»:
Услышали про это хозяйство, я и раньше про него слышал. Пришли сюда попробовать себя. Вот уже 2 года здесь работаем.
Ангелина Войтович, агроном сельхозпредприятия «Парохонское»:
Нам помогли очень хорошо с жильем, обеспечили хорошую заработную плату и всегда поддерживают. Всегда услышат. Здесь есть и бар, и кафе, да и город слишком близко.
Александр родом с Полесья, Ангелина – с юго-востока Могилевской области. Именно эти регионы ждет перезагрузка. Сверху виднее. Во всех смыслах. Время глобальных проектов. Время героев.
Лукашенко в Пинском районе: «Нужно страну за пять лет привести в полный порядок!» Подробности здесь.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Думать надо нам принципиально, вот за зиму, это уже ваше дело с министром сельского хозяйства, что делать с Витебской областью. А вот начиная от Пинска через Давид-Городок, Житковичи, Петриков в сторону Мозыря нам надо подумать… Что тут думать? Надо сделать, как у него. Знаешь вот, разительно отличается Беларусь там, где он хозяйствует, и туда дальше. Русый-старший, он родился здесь. Он у него не помощник, а главное действующее лицо. Сделаете за 5 лет – вы герои.
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