Лукашенко: потыкав в эти гаджеты, мы можем страну потерять!

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Все повторяется. Жить хотят хорошо, хотят жить за чей-то счет. Ресурсы сейчас все больше и больше нужны. А где их взять? Кладовая сейчас самая большая – Россия. Ну, судьба у нас такая. А мы на пути. То Наполеон туда, назад. То фашисты, то Первая мировая война… И все здесь. И Полесью доставалось ой как много. Прежде всего надо залезть в голову человеку, нам, и переформатировать. Надо все сломать. Нас воспитывали патриотами, у нас сала, мяса, порой, масла не хватало. Но патриотами нас воспитывали с вами. Вы это прекрасно знаете, люди постарше, я со студентами часто, чтобы им объяснить, что происходит вокруг. Потыкав в эти гаджеты, мы можем страну потерять. Они потом поймут, когда их под плетку в лаптях поставят, как наши предки были, как на Полесье было, они тогда поймут. Но это уже будет поздно.

Хотят, чтобы мы забыли историю. А у нас героическая история. Мы должны не просто ее помнить – мы гордиться этой историей должны. Что мы и делаем. Надо это все переформатировать. Потребительские чувства возбуждая – вот богато жить, чтобы все с неба падало. И притом не заработано. Ничего не делать, но у тебя все будет. Вот это потребительство. Народ более-менее живет нормально. Ну, все, тогда надо к истории вернуться. И показать: нет, не фашисты тут сжигали все, а мы с Припяти пришли туда и начали войну. И до этого дойдут! И что в этой войне, жестокой последней войне не Советский Союз, не мы сыграли главную роль, а где-то там из Америки, из Англии высадились в Нормандии, второй фронт открыли. Ну, вы знаете, как это делается. Нас хотят перекодировать, переформатировать. Нас хотят сделать другими, Иванами, непомнящими родства своего.

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