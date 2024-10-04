Лукашенко: если приведём в порядок, только за счёт Полесья накормим всю страну

Завершение уборочной кампании, работа АПК, кадры для сельского хозяйства, а еще военная безопасность, оборона и готовность помогать соседней Украине. Заявления по ряду важных тем прозвучали 4 октября во время рабочей поездки Президента в Брестскую область, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

С Полесья ведь все начиналось. Это было время развала, но надежд. В том же «Парахонском» счет дойного стада шел на сотни. Государство тогда не просто подставило плечо, но и задало тренды – аграрный суверенитет. Теперь «Парахонское» – лидер по производству говядины. А главная цель – достичь поголовья в 28 тысяч голов. Это в два раза больше, чем в лучшие советские годы. Примерно таких результатов ждем и от новой программы развития Полесья.