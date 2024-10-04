Лукашенко: если приведём в порядок, только за счёт Полесья накормим всю страну
Завершение уборочной кампании, работа АПК, кадры для сельского хозяйства, а еще военная безопасность, оборона и готовность помогать соседней Украине. Заявления по ряду важных тем прозвучали 4 октября во время рабочей поездки Президента в Брестскую область, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
С Полесья ведь все начиналось. Это было время развала, но надежд. В том же «Парахонском» счет дойного стада шел на сотни. Государство тогда не просто подставило плечо, но и задало тренды – аграрный суверенитет. Теперь «Парахонское» – лидер по производству говядины. А главная цель – достичь поголовья в 28 тысяч голов. Это в два раза больше, чем в лучшие советские годы. Примерно таких результатов ждем и от новой программы развития Полесья.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Говорят, засушило Полесье. Мне страшно это слушать! Припять, притоки Припяти полноводные! Тут с влагой всегда боролись – засушило! В чем дело? Надо, может быть, возвращаться к тому, чтобы в севообороте культуры осваивать новые, южные? И, может, где-то нам активнее надо и орошать эти почвы.
– И думать, как привести в порядок те, которые есть. Вы сады рассматривали. Подтянуть серьезно этих людей, особенно столинскую, лунинецкую зоны.
– Да. Если мы Полесье приведем в порядок, мы накормим только за счет Полесья всю страну.
Читайте также:
Лукашенко о программе развития Полесья: сделаете за 5 лет – вы герои
Лукашенко о засухе на Полесье: в Припяти огромное количество воды, а вокруг сушняк – будем думать
«Коровы одурели, ничего не остается!» Лукашенко рассказал, как сохранить качество сенажа