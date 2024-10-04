Лукашенко: не переживайте, мы с украинцами воевать не хотим

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Они подводят войска, мы подводим, чтобы не было неожиданностей, как в 1941-м. Если бы в 1941-м не прошляпили в Кремле, войны бы такой не было. Не надо повторять ошибки, надо быть готовыми. Но они там напрягаются войсками и прочее. Мы в ответ. Они что-то там – мы в ответ. Я не хочу, чтобы была война, поэтому мы делаем все для того, чтобы мирно закончилось там. Но там идет уже противостояние, вы же видите. НАТО воюет против России. И чтобы вы понимали, вас защищают больше всего брестчане, бригада, и в Витебске. Я рад вот, что единство в стране. Каждый командир отделения, взвода, батальона должен знать, где его кусок леса и дороги, которые он будет защищать. Когда противник видит, что мы готовы – точно нападать не будет. Вы не переживайте, мы не собираемся воевать с украинцами, и они не хотят с нами воевать. Слушайте, куда им еще эту обузу. А нам зачем? Там же наши люди живут. Они разговаривают на одном языке, любят свою родную украинскую мову, ну калі ласка. Поэтому мы будем делать все, чтобы существовать с Украиной мирно, если они этого хотят. Народ этого хочет, но пока верхушкой Украины, говорят, управляют американцы. Ну вы сами видите, что управляют. И если что-то надо, Володя Зеленский летит в Вашингтон. Он не едет в Минск и Москву, чтобы договориться и, в конце концов, закончить эту войну. Он думает, что американцы восстановят Украину после войны и они будут крепкими и мудрыми. Надо у кого-то из Украины голову взять в руки и понимать, что им прежде всего придется восстанавливать страну с помощью близких им людей. Прежде всего белорусов.

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