Лукашенко вспоминает, как его принимали на Полесье когда-то: нашли меня чем пугать – я из деревни сам

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

20 лет у вас не был. 20 лет… Вы многое сделали за это время и спасибо вам огромное. Честно говоря, я приехал для того, чтобы душой отдохнуть и принять серьезные решения по развитию нашего Полесья. Посмотреть, что вы вложите, что мы из центра поможем вам. Но Полесье надо возрождать, надо приводить его в порядок, не надо распылять средства денежные. У нас очень большое распыление, мы всем хотим помочь. А когда распыляешь средства, в результате 3-5 лет глядишь и, если что-то и сделали, то по мелочи, для государства это ничто. Поэтому надо концентрировать денежные средства, ресурсы и прочее. Надо концентрировать на основных направлениях. Завтра мы проведем «Дожинки» у вас. Я хочу проехать по всем областям, как когда-то. Поблагодарить крестьян, потому что вы молодцы. Я не ошибся, когда говорил, что без крестьянина, без деревни нет страны. И вы в каждый год, даже в крутые 2020-е годы показали, что вы настоящие, крепкие люди. Вы не подвели.

Даже первые мои годы президентства… С полешуками я где столкнулся? Когда они у меня хлеба просили. Я военным поручил, пекарню вам сюда отправлял, в район Житковичей, Петрикова, Ляскович. Первую фотографию показывают, где я на пароме переправился через Припять и мы косили там траву. И вот я тогда приехал и увидел, что это прекрасные люди. Они такие хитроманы, полешуки же хитрые. Туда посмотрели, туда… Мужик: дайте ему косу. Нашли меня чем пугать! Я из деревни сам. Косил с ними, косил. Потом женщины хи-хи, ха-ха… Грабли. Да, ну, давайте грабли. И я вот там сижу, они стоят с граблями, что-то обедать начали. И я, к счастью, с собой взял там перекусить. Ну все же, знаете, ссобойку эту разложили. И я тоже там с ними сижу. И слышу один мужик – другому: гэнна наш, гэнна наш.