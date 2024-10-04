«Коровы одурели, ничего не остаётся!» Лукашенко рассказал, как сохранить качество сенажа

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Что такое заготовка сенажа? Это, прежде всего, дисциплина железная. Надо за два дня траншею или, как он говорит, яму закрыть. За два-три дня ты должен закрыть. Как ты говоришь, дождик идет – надо пленку подготовить, чтобы закрыть. Если дождь пошел, закрой ее. А в скольких хозяйствах у нас это делается? Вот я смотрю на поляны эти и вижу, летишь, все поле белое, как аисты. Почему? Завернули в белую пленку сенаж. Ну, он лежит, не могут они свести, не хватает техники. Конечно, за один-два года мы эту проблему не решим, это деньги большие и даже производство не обеспечено. Ну, он завернул, лежит. Неделю лежит. Ну, даже 10 дней. Это плохо. Это там пятна эти образовываются. Но уже завернутый в пленку корм. Я тоже так подозрительно к этому относился, когда пошла эта кампания. Думаю, дай-ка я попробую у себя. На этой же экспериментальной дома ферме. Заготовили. По технологии, все. Академиков позвал. И завез на ферму. Прихожу зимой. Как? Говорят, Александр Григорьевич, коровы одурели. Ничего не остается. То есть, если по технологиям – идеальное качество, корм идеальный. Надо поручать нашим машиностроителям, чтобы они сделали пресс не хуже импортного.

Еще одно направление в хозяйстве – семеноводство многолетних трав. Что важно для обеспечения кормами животноводческого сектора.