Лукашенко: надо строить жильё там, где надо для производства, где есть работа

Усилить поддержку строительства жилья на селе – пообещал глава государства. Вопрос социального развития небольших населенных пунктов, наряду с АПК стал одним из центральных в ходе рабочей поездки Президента в Брестскую область, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Более организованные и ответственные подходы необходимы и в развитии южной части Беларуси в целом. Тем более, что существует программа по возрождению Полесья. К ней надо вернуться, подчеркнул глава государства, это поможет в том числе сэкономить бюджетные средства и направить их на реализацию крупных проектов. Продолжая тему финансов, глава государства затронул вопрос оплаты труда на селе – она должна быть достойной и привлекать специалистов. Кроме того, Президент поделился планами усилить поддержку строительства арендного жилья в деревнях.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Мы усилим еще поддержку селу. По жилью мы усилим.
– Единственная просьба, чтобы они строились на селе.
– Но на селе только. Даже не на селе. Это жилье будет построено в твое распоряжение. Ты хоть на Луне строй. Ты приглашаешь его на работу. Договорчик. Работаешь, как ты решишь. Работаешь. Ушел – до свидания. Освобождаешь жилье.
– Извините, Александр Григорьевич, но свое есть свое. Если есть возможность, пусть строят. Они здесь будут жить и работать. Они привязаны душой и телом.
– Это мы не обсуждаем. Это человек, если может, строит. Землю будем давать, участки. Это надо поощрять, когда человек строит свое. Но если не хватает людей и тебе надо людей, то ты привлечь можешь и за счет жилья и зарплаты. Это прежде всего. Надо строить жилье там, где надо для производства, где есть работа.