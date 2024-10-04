Лукашенко: надо строить жильё там, где надо для производства, где есть работа

Усилить поддержку строительства жилья на селе – пообещал глава государства. Вопрос социального развития небольших населенных пунктов, наряду с АПК стал одним из центральных в ходе рабочей поездки Президента в Брестскую область, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Более организованные и ответственные подходы необходимы и в развитии южной части Беларуси в целом. Тем более, что существует программа по возрождению Полесья. К ней надо вернуться, подчеркнул глава государства, это поможет в том числе сэкономить бюджетные средства и направить их на реализацию крупных проектов. Продолжая тему финансов, глава государства затронул вопрос оплаты труда на селе – она должна быть достойной и привлекать специалистов. Кроме того, Президент поделился планами усилить поддержку строительства арендного жилья в деревнях.