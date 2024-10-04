Лукашенко о засухе на Полесье: в Припяти огромное количество воды, а вокруг сушняк – будем думать

Усилить поддержку строительства жилья на селе пообещал глава государства. Вопрос социального развития небольших населенных пунктов наряду с АПК стал одним из центральных в ходе рабочей поездки Президента в Брестскую область, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Ни одна рабочая поездка Президента не обходится без общения с местными. Жители агрогородка спрашивали о том, что волнует, в том числе о новой проблеме последних лет – засухе.

Для ее решения необходимо, как мы считаем, строительство дополнительных гидросооружений. Ну, конечно, это дело затратное, поэтому просим вашей помощи в этом решении.