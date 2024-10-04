Лукашенко о засухе на Полесье: в Припяти огромное количество воды, а вокруг сушняк – будем думать

Усилить поддержку строительства жилья на селе пообещал глава государства. Вопрос социального развития небольших населенных пунктов наряду с АПК стал одним из центральных в ходе рабочей поездки Президента в Брестскую область, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Ни одна рабочая поездка Президента не обходится без общения с местными. Жители агрогородка спрашивали о том, что волнует, в том числе о новой проблеме последних лет – засухе.
Для ее решения необходимо, как мы считаем, строительство дополнительных гидросооружений. Ну, конечно, это дело затратное, поэтому просим вашей помощи в этом решении.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Вы знаете, ну да, действительно, я иногда там помогаю в деталях, но, в общем-то, я говорю, надо крупные программы. Это же не дело, что Полесье засушило. У нас в Припяти огромное количество воды, а вокруг сушняк. Над этим мы будем думать. Может быть, где-то из рек, как я замечаю, на какие-то поля придется подводить воду, чтобы их орошать. Урожай это все окупит. Особенно в садоводстве и так далее мы это уже научились делать. Поэтому будем потихоньку помогать. Но главная для нас сейчас задача – восстановить все мелиоративные системы и поля, где вы уже сами не восстановите в Беларуси. Вы-то молодцы. У вас отряд мелиоративный есть, у вас техника есть, вы смотрите за этими каналами, ну ты лучше меня это знаешь. А не везде так было.
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