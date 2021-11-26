Баня, мечты о будущем и грустные истории прошлого. Корреспондент СТВ посетила лагерь беженцев

Новости Беларуси. Десятки волонтеров в эти дни оказывают помощь беженцам. Едут из всех регионов. Например, студенты Гродненского университета выступают в роли переводчиков, представительницы Белорусского союза женщин организовали ежедневное дежурство, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Истории милосердия в репортаже Галины Буро.

Галина Буро, корреспондент:

Лишних рук в лагере беженцев просто не бывает. Здесь ежедневно помогают десятки людей: от организаций до простых белорусов. Особенно нужны люди на выдаче продуктов. Питание происходит в таких вот палатках.

Раздать фрукты, воду и санитарно-гигиенические наборы в придачу. По одному в руки, чтобы хватило на всех. Коробок много, нуждающихся еще больше. Марина Куликович с самого утра помогает в раздаче гуманитарной помощи. Говорит, работы хватит до вечера. На один день она сменила кресло директора в Ошмянской школе на роль волонтера. Со своими учителями и другими школьными работниками вызвались от Белорусского союза женщин оказать на границе посильную помощь.

Марина Куликович, председатель Ошмянского районного общественного объединения Белорусского союза женщин:

Я, например, не могу сидеть на одном месте. Эта ситуация, когда человек целый день вот так в одном пространстве одно и то же. И хуже всего, что, наверное, меня бы пугало, я думаю, и этих людей пугает, ситуация неопределенности. Когда это все разрешится в положительную сторону? Наверное, вот это больше всего впечатляет и заставляет задуматься.

Помощники стали остро необходимы еще и на полевой бане. Беженцев надо отводить группами, чтобы не было столпотворения, все успели помыться, и не задерживали очередь. У Александры Соломевич нет ни минуты свободного времени. Она организовывает процесс. Приехала из Мостовского района еще с 14 неравнодушными белорусками. Материнское сердце подсказало – надо помочь, особенно женщинам и детям.

Александра Соломевич, председатель первичной организации Белорусского союза женщин центра социального обслуживания населения Мостовского района:

Очень приятно было то, что дети, которые выходят после бани, понимают, что ты не говоришь на их языке и не понимаешь, но на английском говорят тебе «сэнкью», на русском некоторые говорят «спасибо», даже одна девочка подошла и говорит: «Красивая» – тоже на русском. Уже приятно, и понимаешь, что не зря ты находишься здесь, не зря.

Настроение людей до водных процедур и после – небо и земля. Искренняя улыбка и благодарность в глазах не нуждаются в переводе – это главная награда для волонтеров, порой до слез. Пэрза подошла лично выразить благодарность. Ее мама не знает английского, а 18-летняя дочь свободно им владеет. Несмотря на то, что в Ираке так и не смогла окончить школу – в нее ходить небезопасно. Выучила иностранный язык сама, по интернету. Уверена, это ей пригодится на пути к мечте стать дизайнером.

Пэрза, беженка из Ирака:

Очень хорошо после бани, ведь я не мылась 22 дня. Поэтому сейчас чувствую себя прекрасно!

Уже 8 день подряд в общении с беженцами Карина Дорутова снимает языковые барьеры. Студенты филфака Купаловского университета приезжают сюда в качестве волонтеров-переводчиков. Такое подспорье в лагере бесценно. Карина с детства изучала английский, потому и в вуз поступила по лингвистическому профилю, сразу записалась в волонтерский отряд – всегда хотела помогать людям.

Карина Дорутова, волонтер-переводчик:

Запомнилась девушка Джина, у нее есть шестимесячная дочка, они обращались на скорую, я вот видела, как они выходили из леса, ребенок нее очень сильно плакал, меня это как-то тронуло. И еще здесь есть одна девушка из Сирии, я с ней хорошо подружилась, наладила контакт, она очень хороший собеседник, и очень хорошо владеет английским, т.к. работала учителем. И вообще, здесь очень много хороших людей.

И вновь от слов к делу. Пока мы писали этот комментарий, к Карине подошла беженка из Курдистана. Попросила переводчика помочь ей – не знает, как объяснить волонтерам в палатке, что ей надо взять еду для 8-летнего сына. Пока проблема решалась, Нарин рассказала нам, почему ей так важно с мужем и с ребенком убежать из родной страны.

Нарин, беженка из Ирака:

Я из Ирака. У нас ужасные условия жизни в стране, правительству нет никакого дела до людей, население очень бедное, много мафии, страшно выходить на улицу. Работать негде, мой муж не может нигде устроиться. Поэтому мы хотим попасть в Германию.