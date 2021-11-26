Президент о польских водомётах: «Они нарушили государственную границу. Зачем? Они меня провоцировали»

Новости Беларуси. Беларусь не будет политизировать проблемы беженцев. Об этом Александр Лукашенко заявил во время посещения ТЛЦ «Брузги» на белорусско-польской границе. Глава государства отметил, что в настоящее время в нашей стране находятся порядка 5 тысяч беженцев. Президента встретили аплодисментами и приветствиями, навстречу выбежали сотни людей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Тема, которая волнует многих. Кому выгодна такая гибридная война?

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Европе войнушка очередная и конфликты не нужны. Они не могут Украину проглотить. Кому это надо? Те, кто начал падать, американцы… Нет монополярного мира. Их Китай, Россия, Индия и другие… Уже под обломками этого монополярного мира они находятся. Поднимаются уже другие страны. А хочется монополию сохранить, это же богатство. Вот, им надо развязать здесь войну. Воевать они тоже не хотят. Они умеют воевать чужими руками. Как они умеют своими руками, мы увидели недавно в Афганистане. Раньше – в Ираке, в Сирии устроили войну, Ливию перевернули. Я сколько раз там был – нормальная была страна. Что там, лучше стало?

И вот, им надо здесь заварить кашу. Чужими руками. Чьими? Украина и Польша. Беларусь опять этот балкон, как в былые времена, его надо срезать. В прошлом году попробовали, в августе прошлого года – выборы и после выборов. Не получилось. И пошли другие методы. Вот очередной этап, очередные методы этой цветной революции, как я их называю, цветной революции, начавшейся с мятежа. Она с мятежа началась у нас. Я пограничник, я здесь служил. Нельзя было в те времена и сейчас тоже направлять даже оружие в эту сторону. Они нарушили государственную границу. Зачем? Они меня провоцировали. Они думали, что мы ответим силой. Мы сдержались.

Но они нарушили все, что только можно. Они стянули 20 тысяч сегодня военных. Военных, не пограничников, сюда, не предупредив нас. Опять же, нарушив договор. Такие войска перемещать можно, только предупредив соседей и прочее. Они разрушили все отношения, которые были между нами, Беларусью и Польшей, и все растоптали международные договоры. Как мы к ним должны относиться? И тем не менее, я уже народ, поляков прошу, чтобы они взяли их за шиворот и прижали там. И заставили разговаривать, потому что если здесь не дай бог начнут стрелять, вы понимаете, кто пострадает прежде всего. Поэтому нам эта войнушка абсолютно не нужна.

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