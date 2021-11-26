«Увидела всю семью, которая была в моей одежде». Журналистка рассказала, как сама помогла беженцам

Новости Беларуси. Десятки волонтеров в эти дни оказывают помощь беженцам. Едут из всех регионов. Например, студенты Гродненского университета выступают в роли переводчиков, представительницы Белорусского союза женщин организовали ежедневное дежурство, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Порой истории, которыми делятся беженцы, попадают в самое сердце. Даже журналистов, которые записали в лагере уже десятки интервью. И вроде, закаленных опытом акул пера сложно чем-то удивить, но только не здесь. Пожалуй, уже каждый представитель белорусского СМИ помог какой-то семье персонально.