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«Увидела всю семью, которая была в моей одежде». Журналистка рассказала, как сама помогла беженцам

26 ноября 2021 19:21
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Новости Беларуси. Десятки волонтеров в эти дни оказывают помощь беженцам. Едут из всех регионов. Например, студенты Гродненского университета выступают в роли переводчиков, представительницы Белорусского союза женщин организовали ежедневное дежурство, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Порой истории, которыми делятся беженцы, попадают в самое сердце. Даже журналистов, которые записали в лагере уже десятки интервью. И вроде, закаленных опытом акул пера сложно чем-то удивить, но только не здесь. Пожалуй, уже каждый представитель белорусского СМИ помог какой-то семье персонально.

«Увидела всю семью, которая была в моей одежде». Журналистка рассказала, как сама помогла беженцам-1

Анна Каспер, специальный корреспондент издательского дома «Беларусь сегодня»:
Я привозила шарфики, шапки, конфеты, еду какую-то. Даже если что-то берешь себе, невозможно, конечно, съесть это, все раздается. Даже вот шарфик и шапку сняла с себя, просто отдала девочке. И было очень приятно, когда увидела всю семью, которая была в моей одежде. На самом деле, с меня не убыло, а сделала какое-то хорошее дело для этих людей.

Баня, мечты о будущем и грустные истории прошлого. Корреспондент СТВ посетила лагерь беженцев – здесь подробности.

# Лагерь беженцев на границе с Польшей # общество # Анна Каспер # Галина Буро # Фотофакт

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