«На этом маршруте миллиарды долларов зарабатывают». Лукашенко рассказал, кому выгоден поток беженцев в Европу

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Это доказано, как они попали. Там крупная туристическая компания, возглавляют эту компанию курды, и она пропиарила этот маршрут. Почему? Потому что на этом маршруте миллиарды долларов зарабатывают. Здесь сидят люди, там которые грузят их в самолеты, самолеты перевозят в Минск. В Минске наши и другие таксисты, автомобилисты везут их на границу. Они в гостиницах и так далее. Переходят через границу, 3–5 тысяч евро в Польше стоит, чтобы до Германии довезти. Это же уже установлено. Какое я имею к этому отношение? Я, грубо говоря, как и они, пострадавшая тут страна. Единственное, что я сказал: «Вы ввели против меня санкции, набросили мне на шею петлю, – понимаете, чтобы удушить, – и вы, мерзавцы, хотите, чтобы я вас защищал? Не будет этого».

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