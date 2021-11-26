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«На этом маршруте миллиарды долларов зарабатывают». Лукашенко рассказал, кому выгоден поток беженцев в Европу

26 ноября 2021 17:46
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Новости Беларуси. Беларусь не будет политизировать проблемы беженцев. Об этом Александр Лукашенко заявил во время посещения ТЛЦ «Брузги» на белорусско-польской границе. Глава государства отметил, что в настоящее время в нашей стране находятся порядка 5 тысяч беженцев, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«На этом маршруте миллиарды долларов зарабатывают». Лукашенко рассказал, кому выгоден поток беженцев в Европу-1

Даже до далекого по расстоянию Китая дошел слух, что, мол, это Лукашенко кукловодит гуманитарным кризисом Европы.

«На этом маршруте миллиарды долларов зарабатывают». Лукашенко рассказал, кому выгоден поток беженцев в Европу-4

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Это доказано, как они попали. Там крупная туристическая компания, возглавляют эту компанию курды, и она пропиарила этот маршрут. Почему? Потому что на этом маршруте миллиарды долларов зарабатывают. Здесь сидят люди, там которые грузят их в самолеты, самолеты перевозят в Минск. В Минске наши и другие таксисты, автомобилисты везут их на границу. Они в гостиницах и так далее. Переходят через границу, 3–5 тысяч евро в Польше стоит, чтобы до Германии довезти. Это же уже установлено. Какое я имею к этому отношение? Я, грубо говоря, как и они, пострадавшая тут страна. Единственное, что я сказал: «Вы ввели против меня санкции, набросили мне на шею петлю, – понимаете, чтобы удушить, – и вы, мерзавцы, хотите, чтобы я вас защищал?  Не будет этого».

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# Лагерь беженцев на границе с Польшей # общество # Александр Лукашенко # Фотофакт

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