«Пришло время за это рассчитаться». Лукашенко рассказал, почему белорусы помогают беженцам

Новости Беларуси. Беларусь не будет политизировать проблемы беженцев. Об этом Александр Лукашенко заявил во время посещения ТЛЦ «Брузги» на белорусско-польской границе. Глава государства отметил, что в настоящее время в нашей стране находятся порядка 5 тысяч беженцев, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Белорусский ТЦЛ временно преобразовался в клочок геополитической боли. В руках беженцев по просьбе Президента свободный микрофон. Такую постановку точно не организуешь.
Я бы хотел донести свое послание вам на английском, потому что параллельно хотел бы обратиться ко всей Европе, ко всему миру. Я не заявляю, что я здесь лидер, а всего лишь выражаю общую точку зрения. Во-первых, спасибо большое за то, что нашли время посетить нас здесь сегодня. Мы действительно ценим и благодарны за все то хорошее, что вы лично и люди в вашей стране сделали для нас. Главным образом за то, что вы вытащили нас из джунглей и поместили в это центр, где гораздо теплее, где у нас есть стены. Спасибо, ваша команда очень хорошо заботится о нас. Они предоставляют нам еду, они заботятся о наших детях, кареты скорой помощи постоянно находятся на дежурстве, они предоставляют нам медицинскую помощь, большое спасибо. Вы действительно открыли свои теплые объятия за нас, и нам хотелось бы, чтобы Европа поступила точно так же. Вы хорошо знаете, что Европа, Соединенные Штаты, Североатлантический альянс сделали с нашей страной в 90-х годах. Они убили нашего президента Саддама Хусейна, которого они называли диктатором. На самом деле он таковым не был. Однако сейчас в нашей стране идет война, присутствуют настоящие диктаторы. Только недавно на севере прошли активные боевые действия. Погибли люди.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Вы и южные мусульманские страны нашей страны, Советского Союза, помогли нам. Тогда огромное количество беженцев отсюда во время нападения на нас фашистов были там, у вас. Вы их приютили, накормили, особенно поляков. Сегодня пришло время за это рассчитаться, и мы будем делать все, чтобы вы не были обижены на нас. Все, что мы можем, делаем.
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