«Пришло время за это рассчитаться». Лукашенко рассказал, почему белорусы помогают беженцам

Я бы хотел донести свое послание вам на английском, потому что параллельно хотел бы обратиться ко всей Европе, ко всему миру. Я не заявляю, что я здесь лидер, а всего лишь выражаю общую точку зрения. Во-первых, спасибо большое за то, что нашли время посетить нас здесь сегодня. Мы действительно ценим и благодарны за все то хорошее, что вы лично и люди в вашей стране сделали для нас. Главным образом за то, что вы вытащили нас из джунглей и поместили в это центр, где гораздо теплее, где у нас есть стены. Спасибо, ваша команда очень хорошо заботится о нас. Они предоставляют нам еду, они заботятся о наших детях, кареты скорой помощи постоянно находятся на дежурстве, они предоставляют нам медицинскую помощь, большое спасибо. Вы действительно открыли свои теплые объятия за нас, и нам хотелось бы, чтобы Европа поступила точно так же. Вы хорошо знаете, что Европа, Соединенные Штаты, Североатлантический альянс сделали с нашей страной в 90-х годах. Они убили нашего президента Саддама Хусейна, которого они называли диктатором. На самом деле он таковым не был. Однако сейчас в нашей стране идет война, присутствуют настоящие диктаторы. Только недавно на севере прошли активные боевые действия. Погибли люди.