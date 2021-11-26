«Качиньскому надо удержать власть». Как связаны ситуация с беженцами на границе и выборы в Польше?

Новости Беларуси. Беларусь не будет политизировать проблемы беженцев. Об этом Александр Лукашенко заявил во время посещения ТЛЦ «Брузги» на белорусско-польской границе. Глава государства отметил, что в настоящее время в нашей стране находятся порядка 5 тысяч беженцев, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Мы же знаем, что там происходит. Видим, читаем, слушаем, делам выводы. Постановочные кадры, которые они снимают, фильмы и прочее, издеваясь над людьми. Мы же тоже видим. Притом мы заранее знаем, куда они выедут для съемки постановочных фильмов. Наши пограничники просто на телефон снимают, нам передают. То, что мы показываем по СТВ, ОНТ, БТ и прочее. Мы же снимем, потому что Лаппо за сутки мне докладывает: «Александр Григорьевич, они хотят там это снять». Я говорю: «Ты тоже сними». А потом вам передаем.

Им правда не нужна, им надо решить проблему. Им надо удержать власть, в чем они меня постоянно упрекают: вот Лукашенко там власть не хочет отдавать. Им надо удержать власть. Качиньскому надо удержать власть. Это прихвостни. Моравецкий, Дуда – это же прихвостни. О какой правде они говорят? В чем они нас упрекают, если Дуда фальсифицировал выборы? Дали ему полпроцентика – в несколько тысяч голосов с перевесом он победил? Там оппозиция победила, и ему надо удержаться сейчас во что бы то ни стало. Такая им правда нужна.

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