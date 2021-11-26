Лукашенко: «Что они сделают, если из Египта полетят? Что они, Египет смогут наклонить? Нет, там генерал Ас-Сиси, его не наклонишь»

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Я только молю бога, чтобы им это все вернулось. Не народам. А вот этим Моравецким, Дудам и прочим, которые там радуются и хайпуют на этой проблеме. Никаких денег они не дают, но мы сделаем все, чтобы они заплатили за это. Мы сделаем все, чтобы они заплатили. Не заплатят – обойдемся. У Турции попросим. Реджеп, я знаю, старый мой друг, он для этих несчастных людей, мусульман он найдет деньги. Диаспора поможет. Мы решим эту проблему без них. Поэтому пусть в Турции люди не переживают, разберемся. Они надавили на власти Ирака и других. Но здесь же и из Ирана много людей, из Сирии. Они же не надавят. Просто авиакомпании сделали паузу, а что для них опасно? Они же, мерзавцы, это видят, что эти беженцы – их не остановить – начали искать другие пути. Они сейчас – это нас тоже напрягает – полетят из других стран. Что они сделают, если из Египта полетят? Что они, Египет смогут наклонить? Нет, там генерал Ас-Сиси, его не наклонишь.

Так и в других странах. Поэтому зря радуются. Я же говорю, им надо, чтобы это ушло с повестки дня. Чтобы это ушло с экранов телевизора, из интернета, из газет, журналов и так далее. Вот что им надо. И они уже руки потирают, обрадовались. Рано радуются. Надо эту проблему решить. Когда они летали одним маршрутом, можно было все проконтролировать. Но если пойдут они через Россию, через нас толпами, как они ходят там, на Балканах и Средиземное море. И вот Турция хорошо знает, как это бывает. Это будет беда. И не понятно, кто в этих толпах будет идти. Все-таки на самолете оружие не провезешь, взрывчатку. Это все контролируется. А это все будет неподконтрольно. Эти бездумные мерзавцы не понимают, что они творят. Но если это произойдет в Беларуси и России, то, извините, там мало не покажется. Мы вынуждены будем защищаться. И будем использовать всякие методы для этого.

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