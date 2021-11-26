Гран-при «Лістапада» уезжает в Узбекистан. В Минске завершился 27-й международный кинофестиваль

Новости Беларуси. 27-й международный кинофестиваль «Лiстапад» завершил свою работу. Стали известны лучшие картины, представленные на форуме, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Гран-при «Золото «Лістапада» уезжает в Узбекистан. Фильм-победитель – «Илхак». Кинолента основана на реальных событиях, она рассказывает о судьбе Зульфии Закировой, потерявшей во время Великой Отечественной войны пятерых сыновей. И кульминационный приз от Президента Беларуси «За гуманизм и духовность в кино» вручили режиссеру победившей кинокартины.

Алексей Петрухин, кинопродюсер, режиссер (Россия):

Это программа была сильная. Наверное, еще и какой-то такой праздник кино ощущается. Ковидное время, и сделать фестиваль офлайн, по-сути, это дорогого стоит. Это большая заслуга, конечно, всех организаторов. Программа очень понравилась. Реально понравилась. Посмотрел все 13 фильмов на большом экране. Могу признаться, это, наверное, впервые, потому что, как правило, ты выбираешь, одну-две или три картины, смотришь онлайн дома на планшете, потому что уже тяжеловато идти или как-то не попадаешь, то здесь прямо с таким удовольствием все как-то организовано.

Ивана Жигон, актриса, сценарист, режиссер (Сербия):

Я в восторге. Знаете, весь мир. Как будто ваш лозунг «единство», а получилось такое внутреннее единство, что все художники мира будто в один момент проснулись говорить о человеке. Меня вообще это вдохновило. Очень много хороших фильмов было.