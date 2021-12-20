«Тема санкций, наоборот, нас ещё больше сближает». Кому мешает Союзное государство и каково его значение для Беларуси?
Новости Беларуси. Итоги глобального социологического исследования. Как его результаты могут повлиять на управленческие решения и стать ориентиром для будущего развития страны? В ток-шоу «По существу» ведущие вместе с экспертами обсудили, что стоит за данными большого исследования и как определяются закономерности общественного мнения.
Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ:
У нас есть Союзное государство, у нас есть Россия. России доверяют, ведь мы же близкие страны. Союз Беларуси и России – это все-таки ценность геополитического масштаба. Правильно?
Светлана Винокурова, первый проректор Белорусской государственной академии искусств, доктор философских наук, профессор:
Да, совершенно верно.
Алена Сырова, СТВ:
На фоне того, что есть постоянная спекуляция о том, что кто-то кого-то хочет поглотить и вообще, что из себя может представлять Союзное государство, вот эти цифры говорят о том, что белорусы хотели бы видеть наши страны в Союзном государстве равноправными. Мне кажется, это очень важно. Это ответ на все вопросы.
Вадим Боровик, политолог:
Это еще и заслуга нашего Президента и нашего правительства. Поймите, с удовольствием кто угодно кого угодно поглотит. Если ты подставляешься, то тебя и поглотят. Но то, что Беларусь грамотно обосновывала свою точку зрения, что для Российской Федерации выгодна суверенная Беларусь как союзник, на равноправных условиях в Союзном государстве, то, что мы последовательно эту позицию отстаивали, и уже оппозиция даже в своем большинстве признала, что главный сторонник суверенитета Беларуси – Александр Лукашенко.
Кирилл Казаков:
Как минимум у России есть дополнительный голос в ООН.
Вадим Боровик:
Поэтому, понимаете, что вот эта суверенная внешняя политика Беларуси, которую мы проводили на протяжении последних 25 лет, войдет в анналы мировой истории – как мы смогли не подставиться. Как мы смогли несколько раз – и в 2010 году, и в 2014-м, и сейчас мы могли быть расчленены под внешней угрозой. И то, что мы сегодня с Россией на таком уровне общаемся, очень большая роль того, что у нас не бесхребетный Президент, а Главнокомандующий, за которым идут и армия, и парламент, и народ.
Кирилл Казаков:
Ну хорошо. А как же то, что мы в Союзном государстве можем потерять свою субъектность? Мы потеряем субъектность? Вот Украина потеряла свою субъектность, ею США управляют, и все нормально. Или Британия, там не поймут кто.
Андрей Иванец, член-корреспондент НАН Беларуси:
Мне кажется, что в том русле, в котором мы сейчас обсуждаем наши взаимоотношения с Российской Федерацией, как-то немного напоминает, что мы оправдываемся. Когда начинаешь оправдываться, вроде как в чем-то виноват. Я абсолютно уверен, что наши взаимоотношения, наш союз с Российской Федерацией настолько очевиден и актуален, и необходим, что не требует никакого доказательства. Почему? Потому что мы прекрасно друг друга дополняем с точки зрения всех направлений: первое – это национальная безопасность; второе – экономическая интеграция; третье – вопросы технологической выживаемости. Мы сегодня видим, как идет фактически передел мира под технологическим давлением сильных мира сего.
Алена Сырова:
Но вместе с тем это нормально, что молодая страна и граждане молодой страны хотят сохранять свою независимость.
Андрей Иванец:
Абсолютно точно, об этом Президент неоднократно говорил.
Кирилл Казаков:
Мир движется в сторону союза. Украина хочет войти в НАТО, Евросоюз. Беларусь строит союз с Россией. Но при этом мы понимаем, что мы абсолютно равнозначны, а Украина полностью потеряла свою экономику.
Вадим Боровик:
Самое главное, почему доверие к России еще более выросло? Как себя проявила Россия, как себя проявил российский лидер? Действительно, подставили нам плечо в трудную минуту, проявила себя действительно как союзник. Ведь ненастоящий брат и друг может всегда воспользоваться. Это братские отношения.
Кирилл Казаков:
Это же и мнение по вопросу: «а хотите ли вы жить в одной стране?» Нет, мы хотим жить в одном союзе.
Вадим Боровик:
Да.
Кирилл Казаков:
Давайте мы будем соседями, но с разными квартирами, но при этом дружить семьями.
Сергей Мусиенко, директор аналитического центра ECOOM:
Lenta.ru – либеральное издание крупное российское – публиковало эти цифры и акцентировало на объединении двух государств в одно – 6,4. Это вопрос, который длительное время, десятки лет… Говорили: Александр Григорьевич – единственный человек, который против объединения. Да нет! Вот ответ. Эти цифры не вызывают у нас отторжения как у людей, потому что это соответствует действительности.
Кирилл Казаков:
Мы живем в союзе не один год. Для нас, собственно говоря, понятно.
Светлана Винокурова:
Это же приоритет. Вы посмотрите, иногда и россияне в некоторых передачах говорят: когда вы эту многовекторность прекратите? Приоритет был обозначен изначально, потому что можно было и странами СНГ обойтись. СНГ был создан. Но был создан именно союз Беларуси и России, потому что приоритет был определен – это абсолютно прагматическая политика.
Сергей Мусиенко:
Потому что СНГ не работал...
Кирилл Казаков:
Наша многовекторность в том числе связана с тем, что у нас есть партнер – Китай. Не менее емкий, чем Россия.
Василий Гурский, директор Института экономики НАН Беларуси, доктор экономических наук:
Я хотел бы добавить, что все эти инсинуации по поводу того, кто кого поглотит или еще какие-то по поводу одного государства, они возникают только тогда, когда эту проблему рассматривают, только выделив, вычленив Беларусь и Россию. Только они. Но мы живем не в изолированном мире, не в вакууме. Вокруг нас огромное количество других стран. И вот тема санкций здесь, наоборот, нас еще больше сближает. Ведь надо помнить, что санкции не только против Беларуси введены.
Кирилл Казаков:
Россия под санкциями живет с 2014 года.
Василий Гурский:
Не сказать, что дольше, чем мы. Если брать первые санкции, которые были против нас введены...
Кирилл Казаков:
Мне кажется, вся белорусская независимость построена под санкциями.
Василий Гурский:
Все время под санкциями были, да. Есть и другая историческая ретроспектива, когда еще Российская империя была под санкциями со стороны Запада. И все эти меры западных стран, по сути дела, направлены на ослабление и экономики, и вообще стран как таковых наших, чтобы мы – и Беларусь, и Россия, а сейчас и Китай тоже включился, против Китая также введены санкции.
Кирилл Казаков:
Китай сам против Литвы ввел, литовцы сейчас стонут.
Василий Гурский:
Да. Ослабить, затормозить и не дать быть значимыми в этом мире. Наша же задача обратная. И с точки зрения решения этой задачи, то есть выживаемости в этом огромном мире, не только в союзе с Россией, а в этом огромном мире, наши задачи с Россией и Китаем совпадают, к счастью, потому что Беларусь – очень небольшая страна. И, естественно, не использовать этот потенциал противоречило бы просто здравому смыслу.
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