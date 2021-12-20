«Тема санкций, наоборот, нас ещё больше сближает». Кому мешает Союзное государство и каково его значение для Беларуси?

Новости Беларуси. Итоги глобального социологического исследования. Как его результаты могут повлиять на управленческие решения и стать ориентиром для будущего развития страны? В ток-шоу «По существу» ведущие вместе с экспертами обсудили, что стоит за данными большого исследования и как определяются закономерности общественного мнения. Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ:

У нас есть Союзное государство, у нас есть Россия. России доверяют, ведь мы же близкие страны. Союз Беларуси и России – это все-таки ценность геополитического масштаба. Правильно?

Светлана Винокурова, первый проректор Белорусской государственной академии искусств, доктор философских наук, профессор:

Да, совершенно верно. Алена Сырова, СТВ:

На фоне того, что есть постоянная спекуляция о том, что кто-то кого-то хочет поглотить и вообще, что из себя может представлять Союзное государство, вот эти цифры говорят о том, что белорусы хотели бы видеть наши страны в Союзном государстве равноправными. Мне кажется, это очень важно. Это ответ на все вопросы.

Вадим Боровик, политолог:

Это еще и заслуга нашего Президента и нашего правительства. Поймите, с удовольствием кто угодно кого угодно поглотит. Если ты подставляешься, то тебя и поглотят. Но то, что Беларусь грамотно обосновывала свою точку зрения, что для Российской Федерации выгодна суверенная Беларусь как союзник, на равноправных условиях в Союзном государстве, то, что мы последовательно эту позицию отстаивали, и уже оппозиция даже в своем большинстве признала, что главный сторонник суверенитета Беларуси – Александр Лукашенко. Кирилл Казаков:

Как минимум у России есть дополнительный голос в ООН. Вадим Боровик:

Поэтому, понимаете, что вот эта суверенная внешняя политика Беларуси, которую мы проводили на протяжении последних 25 лет, войдет в анналы мировой истории – как мы смогли не подставиться. Как мы смогли несколько раз – и в 2010 году, и в 2014-м, и сейчас мы могли быть расчленены под внешней угрозой. И то, что мы сегодня с Россией на таком уровне общаемся, очень большая роль того, что у нас не бесхребетный Президент, а Главнокомандующий, за которым идут и армия, и парламент, и народ. Кирилл Казаков:

Ну хорошо. А как же то, что мы в Союзном государстве можем потерять свою субъектность? Мы потеряем субъектность? Вот Украина потеряла свою субъектность, ею США управляют, и все нормально. Или Британия, там не поймут кто.

Андрей Иванец, член-корреспондент НАН Беларуси:

Мне кажется, что в том русле, в котором мы сейчас обсуждаем наши взаимоотношения с Российской Федерацией, как-то немного напоминает, что мы оправдываемся. Когда начинаешь оправдываться, вроде как в чем-то виноват. Я абсолютно уверен, что наши взаимоотношения, наш союз с Российской Федерацией настолько очевиден и актуален, и необходим, что не требует никакого доказательства. Почему? Потому что мы прекрасно друг друга дополняем с точки зрения всех направлений: первое – это национальная безопасность; второе – экономическая интеграция; третье – вопросы технологической выживаемости. Мы сегодня видим, как идет фактически передел мира под технологическим давлением сильных мира сего. Алена Сырова:

Но вместе с тем это нормально, что молодая страна и граждане молодой страны хотят сохранять свою независимость. Андрей Иванец:

Абсолютно точно, об этом Президент неоднократно говорил. Кирилл Казаков:

Мир движется в сторону союза. Украина хочет войти в НАТО, Евросоюз. Беларусь строит союз с Россией. Но при этом мы понимаем, что мы абсолютно равнозначны, а Украина полностью потеряла свою экономику.

Вадим Боровик:

Самое главное, почему доверие к России еще более выросло? Как себя проявила Россия, как себя проявил российский лидер? Действительно, подставили нам плечо в трудную минуту, проявила себя действительно как союзник. Ведь ненастоящий брат и друг может всегда воспользоваться. Это братские отношения. Кирилл Казаков:

Это же и мнение по вопросу: «а хотите ли вы жить в одной стране?» Нет, мы хотим жить в одном союзе. Вадим Боровик:

Да. Кирилл Казаков:

Давайте мы будем соседями, но с разными квартирами, но при этом дружить семьями. Сергей Мусиенко, директор аналитического центра ECOOM:

Lenta.ru – либеральное издание крупное российское – публиковало эти цифры и акцентировало на объединении двух государств в одно – 6,4. Это вопрос, который длительное время, десятки лет… Говорили: Александр Григорьевич – единственный человек, который против объединения. Да нет! Вот ответ. Эти цифры не вызывают у нас отторжения как у людей, потому что это соответствует действительности. Кирилл Казаков:

Мы живем в союзе не один год. Для нас, собственно говоря, понятно. Светлана Винокурова:

Это же приоритет. Вы посмотрите, иногда и россияне в некоторых передачах говорят: когда вы эту многовекторность прекратите? Приоритет был обозначен изначально, потому что можно было и странами СНГ обойтись. СНГ был создан. Но был создан именно союз Беларуси и России, потому что приоритет был определен – это абсолютно прагматическая политика. Сергей Мусиенко:

Потому что СНГ не работал... Кирилл Казаков:

Наша многовекторность в том числе связана с тем, что у нас есть партнер – Китай. Не менее емкий, чем Россия.