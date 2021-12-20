Стало ли тяжелее? Эксперт о жизни белорусов в условиях коронавируса, санкций и депрессии мировой экономики
Новости Беларуси. Итоги глобального социологического исследования. Как его результаты могут повлиять на управленческие решения и стать ориентиром для будущего развития страны? В ток-шоу «По существу» ведущие вместе с экспертами обсудили, что стоит за данными большого исследования и как определяются закономерности общественного мнения.
Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ:
В последнем исследовании, которое БЕЛТА опубликовало, говорят именно об экономике – насколько люди стали лучше жить. Вот эти цифры показывают, что мы действительно стали чуть-чуть получше жить? У нас экономика растет, у нас экспорт растет, несмотря на то что нам санкции какие-то вводятся.
Василий Гурский, директор Института экономики НАН Беларуси, доктор экономических наук:
Мне кажется, здесь прежде всего стоит обратить внимание на то количество респондентов, которые отметили, что жизнь не изменилась, по их представлениям. Прежде всего социологический опрос – это отражение реальности в сознании людей. Это опрос их мнения, то, как они считают. То есть это не показатель того, что реально люди стали жить лучше или хуже. Это очень важный момент для нашего общества – осознание того, как ты стал жить – лучше или хуже.
Кирилл Казаков:
Стабильность – это хорошо, правильно?
Василий Гурский:
Да. И когда люди в столь сложной ситуации, когда у нас еще коронавирус, мы не можем выйти из этого состояния, и весь мир не может, и санкционное давление, и общее состояние мировой экономики, которое характеризуется депрессией. И у нас значительная часть населения говорит, что не изменилось, даже при таких серьезных условиях. Это во многом показывает результативность нашей социально-экономической политики.
Когда мы говорим о доверии Президенту, мне кажется, здесь очень важен фактор доверия лично Президенту, но немаловажно и доверие той политике, которую проводит Президент. И особенно в быстро меняющихся условиях, которые сейчас существуют, очень хорошо виден результат тех заделов, которые Президент положил еще в самом начале своего президентства. Возьмем политику продовольственной безопасности.
Кирилл Казаков:
Это одна из самых главных его программ была в самом начале.
Кирилл Казаков:
Сколько тогда было вылито всяких разных нехороших слов в адрес этого – зачем нам нужны эти колхозы, кому это надо? Давайте все будем покупать на мировом рынке, мы же строим рыночную экономику.
Кирилл Казаков:
Это практически из Конституции наших беглых – давайте все распродадим.
Василий Гурский:
Все распродадим, потом все купим. Сейчас мы очень хорошо видим, когда цены на продовольствие в мире существенно выросли, а у нас все свое. Мы можем жить, не оглядываясь на это. И даже неплохо жить в условиях этих санкций. Много можно здесь приводить примеров, я возьму самые характерные. Та же самая атомная электростанция – сколько было вылито всякого негатива.
Кирилл Казаков:
А литовцы втихаря покупают нашу электроэнергию.
Василий Гурский:
Не просто существенно, а многократно выросли цены на газ. При этом мы видим, что Европа ощущает серьезный дефицит энергоносителей. Резко выросли цены на электроэнергию, а значит и на коммунальные услуги. И мы видим, что у наших соседей, если взять Литву, предприятия закрываются из-за выросшей цены на электричество.
Кирилл Казаков:
Эстония, например, предлагает в рассрочку покупать электричество.
Василий Гурский:
А мы, благодаря решению Президента, волевому решению (я думаю, оно было непростым, особенно для Беларуси), мы можем себя чувствовать совершенно уверенно.
Алена Сырова, СТВ:
Давайте возьмем ситуацию с коронавирусом, когда очень многие бросали камни в адрес Александра Лукашенко, когда он решил вести Беларусь своим путем.
Кирилл Казаков:
А оказался прав.
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