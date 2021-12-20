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Рецепт рассказали прабабушки. «Хлеб войны» испекли дятловские школьники со своими учителями

20 декабря 2021 20:13
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Новости Беларуси. За самоотверженность, гражданскую ответственность, патриотическое и духовное воспитание. Впервые в стране вручили премию имени Героя Беларуси митрополита Филарета, почетного Патриаршего экзарха всея Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

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Номинанты премии имени митрополита Филарета до начала церемонии организовали выставку своих столь высоко оцененных работ. От авторских методик образовательных платформ в период пандемии до духовных ценностей.  

Рецепт рассказали прабабушки. «Хлеб войны» испекли дятловские школьники со своими учителями-1

Галина Буро, корреспондент:  
Это проект 38-й гродненской школы – там действует необычный музей под названием «Христианские ценности и народные традиции в семье». Все что здесь представлено, изготовлено руками учеников и их родителей. Например: католическая ангельская шопка, православная батлейка, а это рождественский вертеп с фигурками из соленого теста. Организаторы уверены, все это направлено на укрепление семей духовно и нравственно.  

Рядом – предметно о патриотизме. На подносе «Хлеб войны», который испекли дятловские школьники со своими учителями. Таков результат большого проекта, где отразилась ценность каждой крошки хлеба на фронте, в концлагере, в партизанской деревне и в блокадном Ленинграде.  

Рецепт рассказали прабабушки. «Хлеб войны» испекли дятловские школьники со своими учителями-4

Алина Макаревич, руководитель музея дятловской средней школы № 1:  
У нас нашлись дети, которые поговорили со своими прабабушками, прадедушками и по подсказке, по рецептам, которые раньше были в годы войны на территории нашего района, был испечен вот такой хлеб. В состав этого хлеба, в первую очередь, входит, конечно, мука. Но в эту муку мы добавили опилки, потому что многие добавляли семена лебеды, кору, коренья.

Рецепт рассказали прабабушки. «Хлеб войны» испекли дятловские школьники со своими учителями-7

Ольга Старикова, учитель дятловской средней школы № 1:  
Мы решили создать проект 6-го школьного дня «Хлеб войны», в котором предложили детям изучить, как, каким образом кормили себя люди в годы Великой Отечественной войны, и насколько хлеб был для них важен. В ходе проекта мы смотрели фильмы о войне, читали книги о войне, читали книги о блокадном Ленинграде и был разработан онлайн-проект. Опрос уже на выходе – что я узнал о «Хлебе войны». Вот здесь уже ответы были очень вдумчивые и серьезные.  

# Школы в Беларуси # общество # Галина Буро # Митрополит Филарет # Елена Турко # Дмитрий Трофимов # Алина Макаревич # Ольга Старикова # архиепископ Антоний # Руслан Абрамчик # Фотофакт

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