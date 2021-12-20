Рецепт рассказали прабабушки. «Хлеб войны» испекли дятловские школьники со своими учителями

Номинанты премии имени митрополита Филарета до начала церемонии организовали выставку своих столь высоко оцененных работ. От авторских методик образовательных платформ в период пандемии до духовных ценностей.

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Новости Беларуси. За самоотверженность, гражданскую ответственность, патриотическое и духовное воспитание. Впервые в стране вручили премию имени Героя Беларуси митрополита Филарета, почетного Патриаршего экзарха всея Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Галина Буро, корреспондент:

Это проект 38-й гродненской школы – там действует необычный музей под названием «Христианские ценности и народные традиции в семье». Все что здесь представлено, изготовлено руками учеников и их родителей. Например: католическая ангельская шопка, православная батлейка, а это рождественский вертеп с фигурками из соленого теста. Организаторы уверены, все это направлено на укрепление семей духовно и нравственно.

Рядом – предметно о патриотизме. На подносе «Хлеб войны», который испекли дятловские школьники со своими учителями. Таков результат большого проекта, где отразилась ценность каждой крошки хлеба на фронте, в концлагере, в партизанской деревне и в блокадном Ленинграде.