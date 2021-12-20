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Андрей Иванец: ответственность владельцев Telegram-каналов должна быть соизмерима с ущербом, который они наносят

20 декабря 2021 18:05
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Новости Беларуси. Итоги глобального социологического исследования. Как его результаты могут повлиять на управленческие решения и стать ориентиром для будущего развития страны? В ток-шоу «По существу» ведущие вместе с экспертами обсудили, что стоит за данными большого исследования и как определяются закономерности общественного мнения.  

Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ:  
Опрос показал, что интернет-источникам доверяют даже меньше, чем телевидению, несмотря на заезженную фразу, что «телевизор сейчас не смотрят, мы случайно наткнулись на вашу программу». Как вы думаете, традиционные СМИ выживут?

Андрей Иванец: ответственность владельцев Telegram-каналов должна быть соизмерима с ущербом, который они наносят-1

Андрей Иванец, член-корреспондент НАН Беларуси:  
Я хотел бы отметить один небольшой момент. Вся наша страна, все наше население на себе испытали весь этот информационный шок, когда был сплошной шквал фейков. Когда пришло отрезвление, что не все, что пишут в Telegram-каналах, является правдой – мягко говоря, не все, тогда уже доверие к традиционным источникам информации (телевидению, печатным СМИ) значительно повысилось.  

Но я хотел бы на еще один момент обратить внимание. Не просто так были приняты соответствующие поправки в закон о СМИ. Потому что государство осознало, что та ответственность, которую должны нести и владельцы Telegram-каналов, и владельцы различных электронных СМИ, должна быть соизмерима с тем ущербом, в первую очередь государственным, который они наносят. Мне кажется, это очень серьезно дисциплинирует всех людей, которые теперь понимают, что за каждое свое слово надо отвечать.  

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# СМИ Беларуси # общество # Кирилл Казаков # Андрей Иванец # Фотофакт

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