Владыка и сам был из семьи педагогов. Учителя Гродненской области получили премию имени митрополита Филарета

Новости Беларуси. За самоотверженность, гражданскую ответственность, патриотическое и духовное воспитание. Впервые в стране вручили премию имени Героя Беларуси митрополита Филарета, почетного Патриаршего экзарха всея Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Рецепт рассказали прабабушки. «Хлеб войны» испекли дятловские школьники со своими учителями – читайте здесь.

19 номинаций, полсотни педагогов из 14 районов Гродненской области. За заслуги, гражданскую ответственность и самоотверженность на пути профессии учителя впервые в стране вручили премию имени Героя Беларуси митрополита Филарета, первого Патриаршего экзарха всея Беларуси. Владыка и сам был из семьи педагогов, стал мудрым и добрым наставником для тысяч прихожан и священников.

Антоний, архиепископ Гродненский и Волковысский:

Мы говорим как о великом педагоге. И вспоминая о нем, мы говорим о важном подвиге, который несут люди в школах, в учреждениях образования, от которых зависит будущее нашей страны.

Руслан Абрамчик, начальник главного управления образования Гродненского облисполкома:

Это еще один эпизод конструктивного плодотворного сотрудничества Белорусской православной церкви с системой образования Республики Беларусь и, в частности, Гродненской области.