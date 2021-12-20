Владыка и сам был из семьи педагогов. Учителя Гродненской области получили премию имени митрополита Филарета
Новости Беларуси. За самоотверженность, гражданскую ответственность, патриотическое и духовное воспитание. Впервые в стране вручили премию имени Героя Беларуси митрополита Филарета, почетного Патриаршего экзарха всея Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
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19 номинаций, полсотни педагогов из 14 районов Гродненской области. За заслуги, гражданскую ответственность и самоотверженность на пути профессии учителя впервые в стране вручили премию имени Героя Беларуси митрополита Филарета, первого Патриаршего экзарха всея Беларуси. Владыка и сам был из семьи педагогов, стал мудрым и добрым наставником для тысяч прихожан и священников.
Антоний, архиепископ Гродненский и Волковысский:
Мы говорим как о великом педагоге. И вспоминая о нем, мы говорим о важном подвиге, который несут люди в школах, в учреждениях образования, от которых зависит будущее нашей страны.
Руслан Абрамчик, начальник главного управления образования Гродненского облисполкома:
Это еще один эпизод конструктивного плодотворного сотрудничества Белорусской православной церкви с системой образования Республики Беларусь и, в частности, Гродненской области.
Митрополита Филарета называли человеком святой жизни. Он был ректором духовной академии, занимал различные посты, стал первым Патриаршим экзархом всея Беларуси. В непростые годы постатеизма занимался возрождением духовной жизни страны, а еще добивался возвращения многих сакральных святынь нации. Его не стало в январе на 85-м году жизни. Но пример Филарета – светоч для современников и потомков.
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