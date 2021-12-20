«Повод завести новые знакомства и просто развлечься». В суворовском училище Минска возобновили традицию новогодних балов

Новости Беларуси. В Минске прошел новогодний суворовский бал, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На протяжении вечера на паркете кружили 32 пары. Компанию будущим защитникам составили девушки из колледжа искусств. На подготовку торжества ушло больше месяца. Кстати, проведение бала – традиция, которую суворовцы возродили несколько лет назад.

Каждый год воспитанники суворовского училища постигают основы танца и сдают зачет по предмету «Мировая художественная культура».

Диана Прохоренко, студентка Минского государственного колледжа искусств:

Участвую в балах почти ежегодно. Вот проходил в этом году Несвижский бал, посвященный Радзивиллам. Для меня это очень интересно. Я учусь в колледже искусств на хореографа. Для меня это как опыт какой-то для себя. Для себя я исчерпываю что-то полезное. Стараюсь везде активно участвовать. Ведь это для меня также полезно.

Глеб Мильяненко, воспитанник Минского суворовского военного училища:

В прошлом году кадетский бал был отменен. Поэтому в этом году приходится сохранить традицию, участвовать. Для нас это всегда очень интересно. Традиция – это главное. Повод завести новые знакомства. Ну и просто развлечься под конец четверти, в канун Нового года.