Вадим Боровик о тех, кто одобряет санкции против Беларуси: либо человек преступник, либо больной

Новости Беларуси. Итоги глобального социологического исследования. Как его результаты могут повлиять на управленческие решения и стать ориентиром для будущего развития страны? В ток-шоу «По существу» ведущие вместе с экспертами обсудили, что стоит за данными большого исследования и как определяются закономерности общественного мнения.
Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ:
Как народ относится к санкциям? Ведь это же ухудшение экономической ситуации, правильно?
Василий Гурский, директор Института экономики НАН Беларуси, доктор экономических наук:
Несомненно, потенциально это ухудшение экономической ситуации. Именно на это направлены усилия всех наших, мягко говоря, недоброжелателей из других стран.
Алена Сырова, СТВ:
Но большинство белорусов, как видно по результатам исследований, негативно относятся к санкциям.
Василий Гурский:
Кто же в нормальном, здравом уме будет позитивно относиться, когда тебе делают плохо?
Алена Сырова:
1,5 % позитивно, кто эти люди? Интересно даже.
Сергей Мусиенко, директор аналитического центра ECOOM:
«Скорее позитивно» и «позитивно» – получается 3 %. Если откровенно говорить, мне больше всего нравится непрямой (в лоб) вопрос. Где здесь политика? А ответ получили.
Вадим Боровик, политолог:
Коллеги, какой вариант? Кто позитивно к санкциям? Тут очень просто, два варианта: либо человек преступник, то есть он завербованное лицо, либо больной. Поэтому два заведения для них: места лишения свободы и психиатрические диспансеры.
Кирилл Казаков:
Многие за эти слова деньги получают. А меня вот волнует вопрос, что за эти деньги не получали.
Вадим Боровик:
Мы 12 лет предусмотрели для тех, кто деньги получает. Да, 12 лет – максимальная санкция.
Алена Сырова:
В опросе принимали участие те люди, которые задействованы в экономике, то есть экономически активные слои населения. Наверное, 1,5 % – это те, кто не планирует зарабатывать в Беларуси.
Кирилл Казаков:
Электорат все равно существует. Мы не можем сделать, наверное, абсолютно чистую и правильную электоральную базу.
Сергей Мусиенко:
Зачем? Мы к этому стремились, у нас партии есть и СМИ.
Алена Сырова:
Каждый имеет право на свою точку зрения.
Сергей Мусиенко:
Я могу вам эксклюзив предоставить. «Озлобить народ против Президента». В начале года эта цифра была 7 %, она тогда у меня вызывала вопрос: почему люди не понимают? И вы благодаря СМИ это смогли разъяснить. Это очень важно. Вы объяснили людям что, как и почему. Может быть, люди посмотрели, у них не было карантина, комендантского часа…
Кирилл Казаков:
Люди ходят в магазины, не растут цены. У нас есть заключенный контракт на газ. У нас не та же история, которая сейчас в Украине, например. Более-менее мы живем стабильно. У меня складывается впечатление, что народ все-таки понимает, что все кризисы, которые сейчас нам навязываются, созданы искусственно.
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