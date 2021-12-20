Вадим Боровик о тех, кто одобряет санкции против Беларуси: либо человек преступник, либо больной

Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ: Как народ относится к санкциям? Ведь это же ухудшение экономической ситуации, правильно?

Новости Беларуси. Итоги глобального социологического исследования. Как его результаты могут повлиять на управленческие решения и стать ориентиром для будущего развития страны? В ток-шоу « По существу » ведущие вместе с экспертами обсудили, что стоит за данными большого исследования и как определяются закономерности общественного мнения.

Василий Гурский, директор Института экономики НАН Беларуси, доктор экономических наук:

Несомненно, потенциально это ухудшение экономической ситуации. Именно на это направлены усилия всех наших, мягко говоря, недоброжелателей из других стран.

Алена Сырова, СТВ:

Но большинство белорусов, как видно по результатам исследований, негативно относятся к санкциям.

Василий Гурский:

Кто же в нормальном, здравом уме будет позитивно относиться, когда тебе делают плохо?

Алена Сырова:

1,5 % позитивно, кто эти люди? Интересно даже.

Сергей Мусиенко, директор аналитического центра ECOOM:

«Скорее позитивно» и «позитивно» – получается 3 %. Если откровенно говорить, мне больше всего нравится непрямой (в лоб) вопрос. Где здесь политика? А ответ получили.

Вадим Боровик, политолог:

Коллеги, какой вариант? Кто позитивно к санкциям? Тут очень просто, два варианта: либо человек преступник, то есть он завербованное лицо, либо больной. Поэтому два заведения для них: места лишения свободы и психиатрические диспансеры.

Кирилл Казаков:

Многие за эти слова деньги получают. А меня вот волнует вопрос, что за эти деньги не получали.

Вадим Боровик:

Мы 12 лет предусмотрели для тех, кто деньги получает. Да, 12 лет – максимальная санкция.

Алена Сырова:

В опросе принимали участие те люди, которые задействованы в экономике, то есть экономически активные слои населения. Наверное, 1,5 % – это те, кто не планирует зарабатывать в Беларуси.

Кирилл Казаков:

Электорат все равно существует. Мы не можем сделать, наверное, абсолютно чистую и правильную электоральную базу.

Сергей Мусиенко:

Зачем? Мы к этому стремились, у нас партии есть и СМИ.