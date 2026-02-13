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Новости по тегу #Светлана Винокурова

План мероприятий – о инициативах в Год белорусской женщины рассказала депутат Мингорсовета
13 февраля 2026 14:49

План мероприятий – о инициативах в Год белорусской женщины рассказала депутат Мингорсовета

Сталинский ампир – о символах белорусской столицы поговорили с депутатом Мингорсовета
13 февраля 2026 14:33

Сталинский ампир – о символах белорусской столицы поговорили с депутатом Мингорсовета

Что тревожит белорусскую молодёжь? Мнение депутата
15 ноября 2024 14:32

Что тревожит белорусскую молодёжь? Мнение депутата

Культурно-патриотическая акция «Мы вместе. Нас миллионы!» стартовала в Минске
31 января 2024 17:38

Культурно-патриотическая акция «Мы вместе. Нас миллионы!» стартовала в Минске

«Беларусь – это патриотическая нация». Директор НАН о результате национального опроса граждан
28 июня 2022 21:16

«Беларусь – это патриотическая нация». Директор НАН о результате национального опроса граждан

Более 90% белорусов гордятся своей национальностью. Чем ещё дорожит население?
28 июня 2022 13:26

Более 90% белорусов гордятся своей национальностью. Чем ещё дорожит население?

«Все терпят до последнего». Что значат переговоры с украинской стороной для делегации из России?
07 марта 2022 19:29

«Все терпят до последнего». Что значат переговоры с украинской стороной для делегации из России?

Доктор философских наук: обстоятельств для того, чтобы бежать из Беларуси, нет. Признак того, что нет широты мышления
07 марта 2022 17:25

Доктор философских наук: обстоятельств для того, чтобы бежать из Беларуси, нет. Признак того, что нет широты мышления

«Есть преимущества дистанционного образования». Как студенты БГАИ учатся во время пандемии?
13 февраля 2022 12:18

«Есть преимущества дистанционного образования». Как студенты БГАИ учатся во время пандемии?

«Жизненного опыта у них порой недостаточно». Далека ли белорусская творческая молодёжь от политики?
13 февраля 2022 12:13

«Жизненного опыта у них порой недостаточно». Далека ли белорусская творческая молодёжь от политики?

«Прежде всего должны сохранять своё государство». Мнение первого проректора БГАИ о Послании Президента
13 февраля 2022 11:58

«Прежде всего должны сохранять своё государство». Мнение первого проректора БГАИ о Послании Президента

«Тема санкций, наоборот, нас ещё больше сближает». Кому мешает Союзное государство и каково его значение для Беларуси?
20 декабря 2021 20:42

«Тема санкций, наоборот, нас ещё больше сближает». Кому мешает Союзное государство и каково его значение для Беларуси?