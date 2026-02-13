Новости по тегу #Светлана Винокурова

На внеочередной сессии был одобрен план. Больше 10 пунктов в нем по реализации депутатских инициатив, связанных с женщинами. Они предполагают целый ряд мероприятий.
«Для меня это, конечно, прежде всего, памятник Победы на площади Победы. Это узнаваемый символ нашей страны, нашей Родины и нашего города».
На встречах со школьниками людьми еще раз подтверждается то, что государственная политика в отношении молодежи правильная.
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