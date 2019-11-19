«Такого внимания к спорту, как у нас, нет нигде». Александр Лукашенко провёл Олимпийское собрание НОК

Новости Беларуси. Большой разговор о спорте. Александр Лукашенко принял участие в Олимпийском собрании НОК Беларуси. Вопросов, которые обсуждали, много – от кадрового обновления до предстоящей Олимпиады в Токио, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
На встречу пришли многие именитые спортсмены. Каждый из них нашел, что сказать Президенту. Обсуждали в деталях, чего не хватает для успешных стартов. Но в целом спорт в нашей стране на особом счету. Оно и понятно, ведь медали во всех смыслах дорого стоят. Но и результата ждут – на уровне!
Наши спортсмены отлично выступили на II Европейских играх. Впереди Олимпиада в Токио. Вот это и будет контрольной проверкой для самих атлетов, их тренеров и чиновников.
Подробности в репортаже Екатерины Жиляниной.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Мы, как ни одна другая относительно небольшая страна, имеем все для того, чтобы воспитывать настоящих спортсменов и олимпийских чемпионов. В советские времена наши спортсмены, тренеры и функционеры от спорта никогда не думали, что у нас будет такая база для подготовки спортсменов. Пожалуйста, есть все для того, чтобы их подготовить, по крайней мере, значительно больше, чем при Саше Медведе и других. Такого не было. Но, увы, пока результатов мало. Государство сделало для этого немало, и это было моей целью.
Конечно, для того, чтобы обеспечить эту связь между вами и президентом Национального олимпийского комитета – вы же видите, что у меня работы, как у главы государства, хватает, и главнокомандующего Вооруженными Силами – я предложил исполнять обязанности Виктору, чтобы вы посмотрели, готовы вы с ним работать или нет. И скрепя сердцем, конечно, я согласился с тем, чтобы эта кандидатура сегодня была предложена окончательно для избрания его первым вице-президентом.
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Подготовка спортсменов всегда напрямую связана с материально- технической базой, ее состоянием и доступностью. Сегодня в стране созданы условия для развития всех основных видов спорта. Причем не только в столице, но и в регионах. Более того, поддержка, то есть решение возникающих вопросов на самом высоком государственном уровне.
Александр Лукашенко обращает внимание: все спортивные объекты должны быть на контроле, не работать в убыток, но при этом выполнять свою социальную функцию. Для этого, собственно, их и возводили.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Министру задача № 1 – свято беречь собственность государственную, которая передается в распоряжение спортсменов, где они могут тренироваться и показывать высокие результаты. Об этом я его уже предупредил. То же самое и в НОКе должно быть.
Да, должна быть большая социальная нагрузка на эти объекты. Мы не с каждого спортсмена, особенно молодого, можем взять деньги за то, что он там тренируется или выступает на этих аренах. Да и не нужно. Надо найти таких спортсменов, которые будут содержаться и государством, и НОКом. То есть социальная часть должна быть приличной. Ну а остальное, надо, чтобы эти объекты окупались. Больших денег тут не заработаешь, но окупаться они должны. Особенно в таких видах, как тетеринский теннис и прочее.
Потому что подготовим спортсмена и прочее, а деньги потом они зарабатывают приличные (кто зарабатывает). Желательно, чтобы они участвовали потом в поддержке других спортсменов. Не надо государства – спортсменов. Хотя бы форму, ракетки, мячи купили, подарили и так далее. К счастью, наши спортсмены не жлобствуют и помогают нашим спортсменам. Если человек выходит на высокий уровень, он должен как-то участвовать в развитии дальнейшем спорта в стране.
На Олимпийские игры в Токио белорусы планируют получить от 120 до 140 лицензий. Надо признать, что в последние годы и путевки, и медали завоевывать становится все сложнее. С одной стороны, международный комитет сокращает число участников во многих дисциплинах. За их счет добавляют новые виды спорта. С другой, существенно растут мировые результаты, конкурировать тяжелее.
Сюда же добавляются наши внутренние проблемы. Смена поколений – в некоторых сборных за крепкими плечами лидеров в один момент не оказалось достойного резерва. В плавании, например, сетуют на отсутствие квалифицированных тренеров. Такие вопросы не решаются в один олимпийский цикл. Так что представители даже медальных в прошлом видов вынуждены констатировать: все чаще белорусы не дотягивают до пьедестала.
К подготовке атлетов вплотную привлекли ученых. Рассчитывают на РНПЦ спорта, фармакологию, новые методики. С чем же в итоге отправимся в Токио?
Александр Лукашенко:
В этом году на мировых первенствах белорусские спортсмены завоевали в олимпийских дисциплинах всего лишь восемь медалей, в том числе две золотые.
Без медалей в олимпийских номерах программы вернулись с мировых первенств боксеры, велосипедисты, художественная гимнастика. А здесь чего не хватает? Денег не хватает, базы не хватает, велотрека нет? Он раньше был, а сейчас нет?
Герасименя Саша может сказать, что у нас было полтора бассейна с 50-метровой дорожкой. Плавать негде? По крайней мере, хуже не стало.
Игровые виды вызывают не меньше нареканий. Команды не отличаются стабильностью. Хотя традиции победные в стране есть, а значит, школа в свое время давала результат. В трудный момент в некоторых видах понадеялись на поддержку иностранных специалистов. Но и эта практика не дала долгожданный результат.
Александр Лукашенко:
Если уж честно говорить, волейбол чуть-чуть стал заметнее, в отличие от баскетбола. Там эти «Цмокі» как цмокали, так и цмокают подряд. Стыдно даже новости слушать.
И последняя игра, по-моему, с Великобританией, мы играли, девушки, в два раза выиграли. О чем это говорит? Это говорит о том, что в мозгах у спортсменов не все в порядке, у тренеров. Они могут блестяще сыграть, провести игру, а следующую, с соперником, который, извините меня, на уровне дворовой команды, им могут проиграть. Как у Баскова «Динамо» хоккейное. Они могут выиграть у топовых команд, а потом дома проиграть команде, которая на голову ниже. Это что? Это мозги в порядок надо приводить прежде всего. И надо бороться, а не выходить вразвалочку: метать, прыгать, бегать, забрасывать шайбы и забивать голы. Я говорю вам, как Президент страны: если в Токио не будет результата, никто в спорте из функционеров и чиновников больше не задержится.
Поэтому вы подумайте, прежде чем туда ехать главными тренерами, советниками, специалистами, массажистами, врачами и прочими чиновниками: стоит ли вам туда ехать вообще? Потому что если вы туристами туда съездите и вернетесь ни с чем, лучше в страну не возвращайтесь. Это я вам говорю, как Президент страны, а не руководитель общественной организации.
В оставшееся до Олимпиады время предстоит серьезно поработать. Александр Лукашенко поручил – каждого спортсмена взять на контроль. На II Европейских играх белорусы заняли второе общекомандное место. Это достойное выступление. Однако в Токио придется сложнее, чем на домашних аренах. И гораздо выше будет конкуренция. Так что каждая осечка может существенно снизить шансы на итоговые высокие места.
Александр Лукашенко:
У каждого сегодня из вас, да не сегодня, а вчера, на столе список спортсменов, да даже не список – у вас в голове должны быть, их не так много, которым надо уделить особое внимание, создать особые условия и подготовить их к Олимпиаде, чтобы вывести их на пик формы. Чтобы не получилось так, что мы на Вторых играх в Беларуси в Минске здесь вроде выступили, а по легкой атлетике чемпионат провалили полностью.
Да, сейчас мы будем ссылаться, что и духота, и жара, и то, и это. Всё это было, но все выступали в равных условиях. Видите ли, второго пика формы не было! Но мы же знали, что чемпионат мира будет.
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Александр Лукашенко:
Безусловно, у нас есть талантливые спортсмены и тренеры. Необходима материально-техническая база. Важно только разумно и эффективно распорядиться своими возможностями. А правительство, Минспорта и НОК (это тройка, о которой я говорил) должны жестко взять под контроль эти вопросы. А вам, Наталья Ивановна, надо, чтобы они приходили и докладывали ежемесячно о том, что происходит. И положили вам на стол список спортсменов, которые принесут медали. А вы у них спросите, что для них сделали и для этих тренеров, и чего не хватает. Только так. Иначе быть не может. Тогда будут и деньги, и квартиры, и слава, и медали, и ордена. Только результат. За результат будет соответствующая плата. Нет результата – нет этого ничего.
Такого внимания к спорту, как у нас, нет нигде. Правительство, министр спорта, заместители губернаторов, председатели райисполкомов. Задействуйте всех. Если вы разумно, с горением привлекать будете на местах руководителей, они с удовольствием окажут поддержку. Но не будет же председатель райисполкома, губернатор бежать впереди тех, кто отвечает сегодня за спорт. Он может оказать помощь, поддержку, а кто не понимает – подскажите мне.
В Японии надо показать максимальный результат. Это даже не вопрос отдачи за вложенные в вашу подготовку усилия и средства. Это, прежде всего, вопрос ответственности перед страной, перед народом, который верит в своих спортсменов и ждет громких побед. Вот о чем вы должны помнить, выходя на олимпийские арены. Это мой главный посыл олимпийцам и всем вам.
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Олимпийская команда продолжит готовиться к главному старту четырехлетия. В оставшиеся месяцы еще состоится ряд ответственных соревнований, где можно опробовать силы.
Победы атлетов объединяют страну. По большому счету, это не только имидж государства, но даже здоровье нации, ведь успехи на престижных стартах приобщают к спорту юных болельщиков. Так что ответственность свою команда хорошо понимает. А главное, помнит тезис, что награды в стране раздаются исключительно по заслугам.