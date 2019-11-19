«Такого внимания к спорту, как у нас, нет нигде». Александр Лукашенко провёл Олимпийское собрание НОК

Новости Беларуси. Большой разговор о спорте. Александр Лукашенко принял участие в Олимпийском собрании НОК Беларуси. Вопросов, которые обсуждали, много – от кадрового обновления до предстоящей Олимпиады в Токио, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На встречу пришли многие именитые спортсмены. Каждый из них нашел, что сказать Президенту. Обсуждали в деталях, чего не хватает для успешных стартов. Но в целом спорт в нашей стране на особом счету. Оно и понятно, ведь медали во всех смыслах дорого стоят. Но и результата ждут – на уровне!

Наши спортсмены отлично выступили на II Европейских играх. Впереди Олимпиада в Токио. Вот это и будет контрольной проверкой для самих атлетов, их тренеров и чиновников. Подробности в репортаже Екатерины Жиляниной.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Мы, как ни одна другая относительно небольшая страна, имеем все для того, чтобы воспитывать настоящих спортсменов и олимпийских чемпионов. В советские времена наши спортсмены, тренеры и функционеры от спорта никогда не думали, что у нас будет такая база для подготовки спортсменов. Пожалуйста, есть все для того, чтобы их подготовить, по крайней мере, значительно больше, чем при Саше Медведе и других. Такого не было. Но, увы, пока результатов мало. Государство сделало для этого немало, и это было моей целью. Конечно, для того, чтобы обеспечить эту связь между вами и президентом Национального олимпийского комитета – вы же видите, что у меня работы, как у главы государства, хватает, и главнокомандующего Вооруженными Силами – я предложил исполнять обязанности Виктору, чтобы вы посмотрели, готовы вы с ним работать или нет. И скрепя сердцем, конечно, я согласился с тем, чтобы эта кандидатура сегодня была предложена окончательно для избрания его первым вице-президентом. Президент Беларуси о новом назначении Виктора Лукашенко: Ещё колеблюсь, как здесь быть – совмещать ему должность помощника или нет Дмитрий Довгалёнок: «Я считаю, что больше внимания нужно уделить тренерским кадрам»

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Министру задача № 1 – свято беречь собственность государственную, которая передается в распоряжение спортсменов, где они могут тренироваться и показывать высокие результаты. Об этом я его уже предупредил. То же самое и в НОКе должно быть. Да, должна быть большая социальная нагрузка на эти объекты. Мы не с каждого спортсмена, особенно молодого, можем взять деньги за то, что он там тренируется или выступает на этих аренах. Да и не нужно. Надо найти таких спортсменов, которые будут содержаться и государством, и НОКом. То есть социальная часть должна быть приличной. Ну а остальное, надо, чтобы эти объекты окупались. Больших денег тут не заработаешь, но окупаться они должны. Особенно в таких видах, как тетеринский теннис и прочее.

Потому что подготовим спортсмена и прочее, а деньги потом они зарабатывают приличные (кто зарабатывает). Желательно, чтобы они участвовали потом в поддержке других спортсменов. Не надо государства – спортсменов. Хотя бы форму, ракетки, мячи купили, подарили и так далее. К счастью, наши спортсмены не жлобствуют и помогают нашим спортсменам. Если человек выходит на высокий уровень, он должен как-то участвовать в развитии дальнейшем спорта в стране.

На Олимпийские игры в Токио белорусы планируют получить от 120 до 140 лицензий. Надо признать, что в последние годы и путевки, и медали завоевывать становится все сложнее. С одной стороны, международный комитет сокращает число участников во многих дисциплинах. За их счет добавляют новые виды спорта. С другой, существенно растут мировые результаты, конкурировать тяжелее. Сюда же добавляются наши внутренние проблемы. Смена поколений – в некоторых сборных за крепкими плечами лидеров в один момент не оказалось достойного резерва. В плавании, например, сетуют на отсутствие квалифицированных тренеров. Такие вопросы не решаются в один олимпийский цикл. Так что представители даже медальных в прошлом видов вынуждены констатировать: все чаще белорусы не дотягивают до пьедестала. К подготовке атлетов вплотную привлекли ученых. Рассчитывают на РНПЦ спорта, фармакологию, новые методики. С чем же в итоге отправимся в Токио?

Александр Лукашенко:

В этом году на мировых первенствах белорусские спортсмены завоевали в олимпийских дисциплинах всего лишь восемь медалей, в том числе две золотые. Без медалей в олимпийских номерах программы вернулись с мировых первенств боксеры, велосипедисты, художественная гимнастика. А здесь чего не хватает? Денег не хватает, базы не хватает, велотрека нет? Он раньше был, а сейчас нет? Герасименя Саша может сказать, что у нас было полтора бассейна с 50-метровой дорожкой. Плавать негде? По крайней мере, хуже не стало. Игровые виды вызывают не меньше нареканий. Команды не отличаются стабильностью. Хотя традиции победные в стране есть, а значит, школа в свое время давала результат. В трудный момент в некоторых видах понадеялись на поддержку иностранных специалистов. Но и эта практика не дала долгожданный результат.

Александр Лукашенко:

Если уж честно говорить, волейбол чуть-чуть стал заметнее, в отличие от баскетбола. Там эти «Цмокі» как цмокали, так и цмокают подряд. Стыдно даже новости слушать. И последняя игра, по-моему, с Великобританией, мы играли, девушки, в два раза выиграли. О чем это говорит? Это говорит о том, что в мозгах у спортсменов не все в порядке, у тренеров. Они могут блестяще сыграть, провести игру, а следующую, с соперником, который, извините меня, на уровне дворовой команды, им могут проиграть. Как у Баскова «Динамо» хоккейное. Они могут выиграть у топовых команд, а потом дома проиграть команде, которая на голову ниже. Это что? Это мозги в порядок надо приводить прежде всего. И надо бороться, а не выходить вразвалочку: метать, прыгать, бегать, забрасывать шайбы и забивать голы. Я говорю вам, как Президент страны: если в Токио не будет результата, никто в спорте из функционеров и чиновников больше не задержится. Поэтому вы подумайте, прежде чем туда ехать главными тренерами, советниками, специалистами, массажистами, врачами и прочими чиновниками: стоит ли вам туда ехать вообще? Потому что если вы туристами туда съездите и вернетесь ни с чем, лучше в страну не возвращайтесь. Это я вам говорю, как Президент страны, а не руководитель общественной организации.

В оставшееся до Олимпиады время предстоит серьезно поработать. Александр Лукашенко поручил – каждого спортсмена взять на контроль. На II Европейских играх белорусы заняли второе общекомандное место. Это достойное выступление. Однако в Токио придется сложнее, чем на домашних аренах. И гораздо выше будет конкуренция. Так что каждая осечка может существенно снизить шансы на итоговые высокие места. Александр Лукашенко:

У каждого сегодня из вас, да не сегодня, а вчера, на столе список спортсменов, да даже не список – у вас в голове должны быть, их не так много, которым надо уделить особое внимание, создать особые условия и подготовить их к Олимпиаде, чтобы вывести их на пик формы. Чтобы не получилось так, что мы на Вторых играх в Беларуси в Минске здесь вроде выступили, а по легкой атлетике чемпионат провалили полностью. Да, сейчас мы будем ссылаться, что и духота, и жара, и то, и это. Всё это было, но все выступали в равных условиях. Видите ли, второго пика формы не было! Но мы же знали, что чемпионат мира будет. Александр Лукашенко: «Беларусь приняла комплекс мер, направленных на ужесточение борьбы с допингом» Президент Беларуси: «Над нашими соседями опять нависла угроза вовсе не попасть на Олимпийские игры под своим флагом» Александр Лукашенко: Если Черкашина видит, что при Лепарской чего-то не дотягиваем, она должна это сказать честно и откровенно

Александр Лукашенко:

Безусловно, у нас есть талантливые спортсмены и тренеры. Необходима материально-техническая база. Важно только разумно и эффективно распорядиться своими возможностями. А правительство, Минспорта и НОК (это тройка, о которой я говорил) должны жестко взять под контроль эти вопросы. А вам, Наталья Ивановна, надо, чтобы они приходили и докладывали ежемесячно о том, что происходит. И положили вам на стол список спортсменов, которые принесут медали. А вы у них спросите, что для них сделали и для этих тренеров, и чего не хватает. Только так. Иначе быть не может. Тогда будут и деньги, и квартиры, и слава, и медали, и ордена. Только результат. За результат будет соответствующая плата. Нет результата – нет этого ничего. Такого внимания к спорту, как у нас, нет нигде. Правительство, министр спорта, заместители губернаторов, председатели райисполкомов. Задействуйте всех. Если вы разумно, с горением привлекать будете на местах руководителей, они с удовольствием окажут поддержку. Но не будет же председатель райисполкома, губернатор бежать впереди тех, кто отвечает сегодня за спорт. Он может оказать помощь, поддержку, а кто не понимает – подскажите мне. В Японии надо показать максимальный результат. Это даже не вопрос отдачи за вложенные в вашу подготовку усилия и средства. Это, прежде всего, вопрос ответственности перед страной, перед народом, который верит в своих спортсменов и ждет громких побед. Вот о чем вы должны помнить, выходя на олимпийские арены. Это мой главный посыл олимпийцам и всем вам. Вадим Девятовский: «Лёгкая атлетика к Олимпиаде подходит во всеоружии» Ольга Власова об ОИ в Токио: «Мы будем стараться отстаивать честь нашей страны, мы 4 года к этому стремились»