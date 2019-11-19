Для безопасности детей. В Боровлянах реконструировали проезжую часть без тротуара, которая вела к школе

Новости Беларуси. Безопасный путь к школе. В Боровлянах реконструировали проезжую часть без тротуара, которая вела к учебному заведению, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Детям приходилось добираться на занятия по обочине. Благодаря неравнодушным родителям и вниманию властей наконец появилась пешеходная зона.

Наталья Кригина, жительница поселка Боровляны:

Минимум два раза в день дети ходили – в школу и со школы. Каждый раз, когда они шли в школу, я беспокоилась, как дойдут, как придут.

Оксана Герман, жительница поселка Боровляны:

Мы обратились к председателю и попросили, чтобы сделали тротуарную дорожку. Конечно, нам пошли навстречу, и специально для детей, для удобства, для безопасного движения сделали тротуарную дорожку. И это лишь одно из нескольких изменений, которые произошли на территории Боровлянского сельсовета. Осенью новую дорожку организовали и в агрогородке Лесной. Некоторые активные граждане решили взять дело в свои руки. При поддержке местных властей они заасфальтировали пять улиц в поселке Новая Лесковка, четыре – в Дроздово, еще две – в деревне Чертяж.