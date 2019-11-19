Ольга Власова об ОИ в Токио: «Мы будем стараться отстаивать честь нашей страны, мы 4 года к этому стремились»

Новости Беларуси. Среди потенциально медальных видов спорта – легкая атлетика, бокс, пулевая стрельба, батут, гребля на байдарках и каноэ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Александр Лукашенко: Если в Токио не будет результата, никто в спорте из функционеров и чиновников больше не задержится
Не списывают со счетов все остальные виды. Выстрелить может каждый. Но от тех, кто едет подтверждать свой чемпионский статус, ждут, конечно, большего.
Ольга Власова, главный тренер сборной Беларуси по прыжкам на батуте:
Мы будем стараться отстаивать честь нашей страны, мы четыре года к этому стремились, вкладывали очень много сил, трудолюбия, терпения. Целеустремленности у спортсменов было очень много. Это именно тот старт, на котором они будут показывать свои результаты, которые нарабатывали четыре года.
Ольга Власова: «Всё идёт по плану. Мужская команда готовится достаточно серьёзно»
Ольга Власова: «Самое сложное в моей работе – это терпение»