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Ольга Власова об ОИ в Токио: «Мы будем стараться отстаивать честь нашей страны, мы 4 года к этому стремились»

19 ноября 2019 19:33
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Новости Беларуси. Среди потенциально медальных видов спорта – легкая атлетика, бокс, пулевая стрельба, батут, гребля на байдарках и каноэ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко: Если в Токио не будет результата, никто в спорте из функционеров и чиновников больше не задержится

Не списывают со счетов все остальные виды. Выстрелить может каждый. Но от тех, кто едет подтверждать свой чемпионский статус, ждут, конечно, большего.

Ольга Власова об ОИ в Токио: «Мы будем стараться отстаивать честь нашей страны, мы 4 года к этому стремились»-1

Ольга Власова, главный тренер сборной Беларуси по прыжкам на батуте:
Мы будем стараться отстаивать честь нашей страны, мы четыре года к этому стремились, вкладывали очень много сил, трудолюбия, терпения. Целеустремленности у спортсменов было очень много. Это именно тот старт, на котором они будут показывать свои результаты, которые нарабатывали четыре года.

Ольга Власова: «Всё идёт по плану. Мужская команда готовится достаточно серьёзно»

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# Государственная политика в области спорта # Ольга Власова # Фотофакт

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