Ольга Власова об ОИ в Токио: «Мы будем стараться отстаивать честь нашей страны, мы 4 года к этому стремились»

Новости Беларуси. Среди потенциально медальных видов спорта – легкая атлетика, бокс, пулевая стрельба, батут, гребля на байдарках и каноэ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко: Если в Токио не будет результата, никто в спорте из функционеров и чиновников больше не задержится

Не списывают со счетов все остальные виды. Выстрелить может каждый. Но от тех, кто едет подтверждать свой чемпионский статус, ждут, конечно, большего.