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С утра до утра. Как работает детский сад круглосуточного пребывания в Марьиной Горке

19 ноября 2019 14:45
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Новости Беларуси. Родители не опаздывают, а задерживаются. И в этом случае на помощь готова прийти группа круглосуточного пребывания в Марьиной Горке, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

С утра до утра. Как работает детский сад круглосуточного пребывания в Марьиной Горке-1

С утра до утра. Как работает детский сад круглосуточного пребывания в Марьиной Горке-3

С утра до утра. Как работает детский сад круглосуточного пребывания в Марьиной Горке-5

С утра до утра. Как работает детский сад круглосуточного пребывания в Марьиной Горке-7

Уникальную для всего района возможность оставить детей с утра до утра предлагают в яслях-саду № 3. Сейчас группу посещают 19 воспитанников, родители которых работают за городом или часто ездят в командировки. О востребованной услуге – корреспондент Вадим Смоляк.

Подробности – в видеоматериале.

# Детские сады в Беларуси # общество # Фотофакт

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