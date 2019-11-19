Александр Лукашенко: «Беларусь приняла комплекс мер, направленных на ужесточение борьбы с допингом»

Новости Беларуси. В погоне за результатами главное не попасть в допинговую ловушку. Беларусь выступает за чистый спорт. Насторожили последние случаи – в употреблении запрещенных препаратов уличили наших легкоатлетов Марину Арзамасову, Дмитрия Набокова и борца Кирилла Грищенко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Беларусь приняла комплекс мер, направленных на ужесточение борьбы с допингом, вплоть до уголовной ответственности за склонение спортсмена к использованию запрещенных средств. Имейте в виду. Девятовский это знает: связано с Себастьяном Коу. У меня с ним очень добрые, дружеские отношения, как и со многими функционерами мирового уровня. И благодаря этим отношениям нам удалось привлечь сюда значительное мероприятие, да и к нам поедут. Но ему что понравилось в Беларуси? Моя позиция по допингу. Этот человек вообще заточен под допинг, как и многие способные, талантливые функционеры в мире. И что мы потом будем таким людям говорить?